Carmen Villalobos volvió a la cocina de ‘Top Chef VIP’ con cuatro exparticipantes de la primera temporada

La colombiana Carmen Villalobos desde la primera temporada ha sido la conductora de ‘Top Chef VIP‘ y el pasado martes sorprendió a sus más de 22 millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita, luego de haber posado acompañada de algunos exconcursantes que a la audiencia le trajo recuerdos.

La también actriz decidió tomarse una foto junto a Gregorio Pernia, ChikyBombom, Rodrigo Vidal y Héctor Suárez, reconocidas personalidades del mundo del entretenimiento que durante la primera temporada entregaron todo su talento en la cocina para ver si se convertían en el ganador, aunque no terminó siendo así.

Villalobos mantuvo su cabello suelto con algunas ondas, mientras que llevaba puesto un conjunto blanco con círculos negros, al tiempo que posó en medio de estas cuatro personalidades que, sin duda, terminaron ofreciendo un toque totalmente positivo para quienes sintonizan el canal.

“El show de esta noche no se lo pueden perder, porque regresan 4 super participantes de la primera temporada! Todos muy queridos por ustedes y no tienen idea las risas que les esperan. ¡Bienvenidos a su cocina nuevamente chicos @pelongomis @gregoriopernia @soyrodrigovidal @chikybombomreal!

¡Los queremos mucho! Nos vemos muy puntuales hoy a las 7/6 c por @telemundo”, fue el mensaje que compartió en su perfil de Instagram.

“Te quiero Carmen!!! Es increíble estar de nuevo contigo y toda la increíble producción de #TopChefVIP”, expresó Vidal en la publicación.

“Chiky es buena, pero tiene que ser la de antes y que predomine su humildad. Este grupo sin duda alguna fue y será el mejor”, “Los mejores”, “Ha sido el mejor show de la temporada”, “Es hermoso verlos otra vez ahí. Que los dejen más tiempo”, “Me divertí mucho con el programa de hoy, le trajeron alegría”, “Cómo es que el Titi y Catalina se siguen viendo?”, “Wow, qué emoción volver a verlos en la pantalla de Top Chef VIP 2”, “Lindo programa”, “Este programa no lo podemos perder”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

