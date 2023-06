Las minorías que mueven el US Open

En el Centro Nacional de Tenis Billie Jean King en Flushing Meadows, Queens, hay ya una intensa actividad. Y es que el US Open, está a la vuelta de la esquina.

El torneo es considerado uno de los eventos deportivos más grandes de la ciudad de Nueva York, no solo por el número de fanáticos del tenis que atrae, sino por la fuerza laboral detrás del espectáculo y su impacto en la economía local. En 2022, se registraron más de 800,000 asistentes.

“Este año empecé a trabajar desde abril, eso es bueno porque así sé que tengo un ingreso seguro todo el verano”, dice Yonathan Jiménez, de 35 años.

Más de 7,000 plazas de trabajo se requieren en cada temporada, las cuales se llenan con residentes locales, entre ellos hispanos y de otras minorías. Algunos empiezan a trabajar desde mucho antes, como en el caso de Yonathan.

“Vivo en Corona y no gasto en transporte. Vengo caminando, es sólo cruzar el parque y estoy aquí”, agrega el dominicano que trabaja en los estadios en operaciones de mantenimiento y limpieza.

Él se desempeña usualmente como mecánico el resto del año, pero cuenta que espera este trabajo de temporada porque lo disfruta y es bien remunerado, dice.

“Mi experiencia ha sido extraordinaria. Lo más importante es que te hacen sentir que eres parte de un equipo y hay oportunidad de trabajar horas extras una vez que empieza el torneo”, agrega Yonathan, que lleva en el Open varios años.

La Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) junto a varias compañías proveedoras organizan anualmente una feria de trabajo para reclutar a personas en posiciones que van de tres semanas hasta seis meses, dependiendo del rol que vayan a desempeñar.

Hay trabajos que requieren tener buena condición física y conocimientos básicos de tenis como el de pasabolas, asistentes de canchas, supervisores de gimnasio, acomodadores en los estadios, y otros donde se necesitan algunas destrezas como los que laboran en el área de cocina y con habilidades administrativas como los vendedores de boletos, atención al público y otros más especializados como los operadores de tecnología informática y de centros de comando.

La inclusión es muy importante.

Mariana Zuluaga es una fanática del tenis de toda la vida y desde que llegó a Nueva York, ha asistido al US Open. El año pasado se propuso estar dentro del torneo para saber cómo se siente y fue contratada como una de las responsables de dar la bienvenida y asistir al público en el estadio Louis Armstrong.

“Desde mi perspectiva, puedo servir a los aficionados de muchas formas, además, me fascina platicar y ayudarlos con detalles de la programación. Es muy gratificante realmente”, dice la mexicana originaria del estado de Veracruz, que este año fue promovida como supervisora, ahora en el estadio Arthur Ashe.

“Me encanta trabajar aquí, no para demostrar lo mucho que sé de este deporte sino para que la gente se vaya satisfecha de que recibieron la información correcta y fueron bien atendidos”.

María dice que el tenis es un deporte que está creciendo mucho especialmente entre los niños e insta a la comunidad hispana a abrir los ojos y darse cuenta que hay algo más que el fútbol.

“Creo que la diversidad que te da el US Open es muy amplia, la organización desea que venga gente de todas partes del mundo y disfrute de momentos agradables. Tengo amigos de muchas nacionalidades que los he hecho aquí, que hablan inglés, español y otros idiomas, que profesan diversas religiones y preferencias. Para mí la inclusión es muy importante”.

Según María, el US Open es equiparable a una copa mundial porque se dan cita los mejores jugadores de este deporte y considera que Nueva York es una ciudad privilegiada al tener este torneo todos los años.

“Son tres semanas intensas en las que no paras de caminar y ver tenis, Sin duda les diría a los hispanos que lo intenten, que vengan, trabajen y vivan esta experiencia. En mi caso, siento que no es trabajo realmente, lo tomo como unos días de vacaciones de verano”, dice la veracruzana.

Una experiencia enriquecedora

Erick Lache se graduó recientemente con las máximas calificaciones en Baruch College, por ahora estará de regreso a su trabajo temporal en el US Open.

“Esta es una oportunidad que ofrece buenas experiencias como conocer gente de muchas culturas y particularmente, estar inmerso al menos por unas semanas en el ambiente de un deporte tan competitivo como el tenis”, dice este joven peruano procedente de Lima.

Erick ha trabajado en varias ediciones del torneo en los lotes de estacionamiento. Desde esa posición, no sólo es responsable de redirigir al público y a los empleados para que hagan la conexión para ser transportados al complejo de tenis sino también para coordinar la logística de descarga y entrega de paquetes que llegan al evento en camiones.

“No es un trabajo difícil y aunque las jornadas son largas, el salario y el ambiente de trabajo lo compensan. Este año mis funciones serán similares empezando el 12 de agosto hasta la primera semana de septiembre”, dice Erick.

Los planes de Lache son ampliar sus contactos y explorar la posibilidad de buscar una plaza de trabajo permanente en la USTA dentro de su especialidad en Administración y Mercadeo.

“Como hispano me siento preparado para un desafío profesional, creo en las oportunidades. Esta es una forma de empezar a ganar experiencia y responsabilidad, que es lo fundamental en todo trabajo”, concluye en tono optimista Erick.

“El deporte me trajo aquí”

Leah Chávez es una neoyorquina de Linderhurst, en el condado de Suffolk, Long Island a quien le apasiona correr y jugar tenis, ese vínculo con el deporte la llevó a trabajar con la USTA.

“El tenis no estuvo a mi alcance en mis primeros años, luego, durante la secundaria jugué en el equipo de la escuela y por esta relación siempre soñé en trabajar algún día en el sector deportivo. En general el tenis ha ido creciendo la comunidad hispana y entre todas las nacionalidades, como se puede ver aquí durante el torneo”.

Ahora el trabajo de Leah consiste en la selección de personas para trabajar en el próximo US Open y para una serie de eventos especiales que la USTA tiene durante el verano. Dice que el reclutamiento empieza por buscar los mejores perfiles en la comunidad en Queens.

“Empecé como instructora de tenis de niños durante el verano. El año pasado estuve en el área de entrega de credenciales a los jugadores y este año empecé en la oficina de Recursos Humanos”, dice esta hija de inmigrantes. Su padre es de Honduras y su madre de El Salvador.

Leah obtuvo una licenciatura en contabilidad en St. John´s University. Asegura que desde su nueva posición puede adquirir mucha experiencia.

“Esta temporada empecé en febrero. Me gusta el ambiente del complejo, pero más allá de eso, creo que tengo la oportunidad de ayudar, la mayoría de los que he entrevistado son de esta comunidad y la opción de trabajar está abierta en muchas posiciones”, concluye Leah.

La fuerza laboral la integran residentes locales

David Konecky, es el cerebro detrás de la operación de reclutar a la fuerza de trabajo que mueve el US Open, durante los últimos 12 años esa ha sido su misión y dice: “es un compromiso que lo tomo muy en serio…”.

“Para mí en particular, el objetivo es tratar de contar con las personas más calificadas para trabajar en equipo, atendiendo a los fanáticos y haciéndolos vivir intensamente el evento”, subraya el director administrativo y recursos humanos del National Tennis Center.

La USTA ofrece más de 2.000 plazas y otras 5.000 posiciones son llenadas por las compañías proveedoras socias en la organización del US Open.

Según Konecky, el equipo de reclutamiento está activo desde abril y su labor se extiende a muchas áreas. Desde la visita directa a las comunidades locales, organizaciones de base, universidades, hasta las llamadas por teléfono y la promoción en las redes sociales.

“Es importante para nosotros contratar a residentes del área. Nos aseguramos que la fuerza laboral sea muy diversa, de todas las edades y que básicamente represente a la comunidad local y la diversidad de la ciudad, es algo sobre lo cual hacemos énfasis”.

Konecky insta a que todos apliquen a los trabajos del US Open, donde hay roles para todos los niveles de experiencia, en posiciones durante 3 semanas o por 6 meses.

“Hay gente que empieza con nosotros con este trabajo temporal y luego se quedan de forma permanente. La pasión que cada uno pone para ejecutar este evento anualmente, es increíble”, insiste el ejecutivo.

Agrega que cuando vienen los solicitantes les instan a que tomen seriamente este chance y que tener en su hoja de vida haber trabajado en el US Open, es un gran crédito.

“Es una oportunidad en la que cada uno debe tomar su ventaja y que además te ofrece pasar momentos inolvidables, viendo en los alrededores a los mejores jugadores del mundo”, aseguró Konecky

Feria de trabajo

Cuándo: martes 27 y miércoles 28 de junio

Hora: de 3 de la tarde a 5 de la noche, ambos días

Dónde: estadio Louis Armstrong, National Tennis Center Billie Jean King

Los promotores recomiendan a los solicitantes, traer su hoja de vida y venir preparados para empezar a trabajar el mismo día, inclusive.

Para aplicar Online: careers.usopen.org/

Los salarios

El rango de salario es relativamente amplio. $16 por hora es el mínimo, pero también hay $18/$19/$20 por hora para ciertos trabajos y nivel de experiencia.

Además, todos los trabajadores de temporada reciben una asignación de $35 diarios para alimentación.

Entre $ 20-25 por hora para las posiciones de coordinador de operaciones con los jugadores.

Entre $ 25- $ 35 por hora operadores de tecnología (IT).

Algunos departamentos pagan $400 en promedio diario a operadores en estaciones de comando.

Ciertas posiciones son de tarifa fija mientras dura el torneo. Por ejemplo $5.500 para los gerentes del área de vestuarios o $10,500 para el gerente de operaciones de alojamiento en hoteles para los jugadores.

Fechas del US Open

Este año, el torneo oficial empieza el lunes 28 de agosto hasta el domingo10 de septiembre, en que se disputa la final, aunque la programación en sí es de tres semanas e incluye la Semana de los Aficionados que es gratuita y pueden ver la fase de clasificación.

El dato

El tenis como actividad recreativa en los Estados Unidos ha experimentado un crecimiento del 90% entre la población hispana desde principios de 2020 hasta finales de 2022, lo que significa que 3.8 millones de hispanos practican ahora este deporte.