Rescate milagroso: niño casi se ahogó en lago del Prospect Park de Nueva York

Un niño de 13 años fue milagrosamente rescatado del lago no apto para nadar de Prospect Park en Brooklyn (NYC) ayer al final de la tarde, pero fue hospitalizado en estado crítico.

“Está respirando de nuevo, pero no está consciente”, dijo al Daily News su hermano Samuel Joassaint, de 16 años. “Los niños llamaron a la policía porque no salía del agua. Fue al parque a estar con sus amigos. Todos estaban nadando. No tengo idea de por qué se metió al agua porque no sabe nadar”.

Young boy clinging to life after being pulled from Prospect Park Lake https://t.co/3i8AERY1SR pic.twitter.com/A41Ef8YgGe — New York Post (@nypost) June 13, 2023

La víctima no identificada era uno de los cinco niños que chapoteaban en el agua cerca de East Drive en el extremo sur del parque alrededor de las 7:30 p.m., dijo la testigo Alana Thomas, de 20 años.

“Era un grupo de niños, cinco de ellos jugando en el agua”, narró Thomas. “Uno de ellos entró demasiado profundo. Tan pronto como entró, le dijo a su amigo que no sabía nadar”.

El niño es un estudiante de 6to grado en la escuela secundaria Walt Whitman. Fue llevado inicialmente al Methodist Hospital y luego lo trasladaron a un centro de salud no identificado en Manhattan.

Prospect Park Alliance advierte a los visitantes que no entren al agua, pero residentes le dijeron a NBC News que la gente lo hace con frecuencia.