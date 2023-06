Muere bombero de FDNY mientras trataba de salvar a su hija atrapada en una corriente de resaca en la costa de Jersey

Un hombre que pertenecía al Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York (FDNY) se ahogó la semana pasada mientras trataba de rescatar a su hijo de una corriente de resaca en la costa de Jersey, confirmaron las autoridades este domingo.

La víctima, identificada como Mark Batista, de 39 años, quien tenía una carrera al servicio de FDNY, murió en la ciudad de Avon by the Sean, en Nueva Jersey, el viernes en la mañana, mientras estaba fuera de servicio, luego de saltar al océano para salvar a su hija adolescente, que estaba atrapada en una corriente de resaca, informó CBS New York, citando a NYPD.

Las autoridades identificaron originalmente a Batista como residente de Teaneck, pero no habían dado a conocer su nombre.

Por su parte, FDNY confirmó más tarde su identidad en un comunicado obtenido por CBS el pasado domingo, que señaló que se desempeñó como técnico de emergencias médicas y bomberos para el departamento durante 15 años.

“Estamos desconsolados al enterarnos de la muerte del bombero Mark Batista, quien murió el viernes mientras nadaba en la costa de Jersey”, indicó FDNY en el comunicado. “El bombero Batista fue un servidor público dedicado que pasó quince años sirviendo en el FDNY, como paramédico y bombero. Nos unimos a su familia en el duelo por su trágico fallecimiento”.

Entretanto, la policía y un equipo de rescate acuático utilizaron motos de agua para buscar a Batista y su hija en la playa el pasado viernes, después de que testigos en tierra informaran sobre el supuesto ahogamiento, apuntó CBS Nueva York.

La víctima, tras ser transportada a un hospital local, se le declaró muerto. Su hija fue llevada al Centro Médico de la Costa de Jersey tras su rescate.

De acuerdo con informes, no había salvavidas de servicio en la playa de Avon by the sea, donde Batista se ahogó el viernes.

Sigue leyendo:

– Viuda de bombero de FDNY insta a los neoyorkinos a donar órganos para salvar vidas

– Dos mujeres muertas, tres niños gravemente heridos: incendio de hogar esta madrugada en Nueva York

– Inmigrante causó incendio que mató a su esposa e hijas en hogar en Nueva York: sospechan los bomberos