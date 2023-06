Asistente de vuelo revela lo más desagradable que algunos padres hacen con sus bebés en un vuelo

Un tipo de contenido que más atractivo resulta para los usuarios de las redes sociales es que personas que realizan un trabajo en específico revele algunos secretos un tanto “oscuros” de sus labores diarias.

Unas de las revelaciones más populares son aquellas que están relacionadas con viajes, en particular de empleados de aeropuertos, de aerolíneas o de hoteles, ya que cualquiera puede salir el día de mañana a un destino en particular y es mejor estar prevenidos.

Sobre el tema, en Instagram se ha vuelto viral un post realizado por una asistente de vuelo argentina, quien reveló que muchos padres de familia que viajan con bebés hacen algo completamente desagradable y en sus palabras, “horrorosa”.

La asistente de vuelo, cuya cuenta de Instagram es @barbiebac y cuenta con más de 259,000 seguidores, suele compartir en dicha red social anécdotas y trucos sobre su trabajo y de los viajes en avión.

Barbie reveló recientemente la experiencia más inquietante y lo peor de todo, que es repetitiva, durante estos años que ha trabajado como asistente de vuelo, y que ha dejado a más de uno sorprendido e incluso, con un poco de asco.

“Yo como azafata vi un montón de veces algo horroroso: que las mamás o los papás cambian el pañal del bebé en la mesita del asiento… Déjenme decirles que no, ¡no lo hagan! En esa mesa se come, se toma y los pasajeros, muchas veces, que no lo recomiendo, se duermen sobre la mesa apoyando la cara”, indicó.

Respecto a qué deben de hacer los papás que viajan con bebés y deben cambiarles el pañal, la azafata explicó los pasos que deben seguir: “Si tienen la necesidad de cambiar el pañal tienen que ir al baño, que tienen cambiadores para bebés. Cuando vayan van a ver sobre la pared que está enfrente de ustedes una tabla, que tiene una manija. Deben tirarla para abajo y se hace una mesa. Es un cambiador seguro y grande para apoyar al bebé”.

Y por último, respecto a esta situación, hizo una última recomendación: “Cuando cambian el pañal del bebé, no se tira después en el inodoro… se tira en el bote de basura que está adentro el baño. Jamás se lo den a una azafata en la mano, eso es un asco”, concluyó.

El clip tiene miles de “likes” y decenas de comentarios de usuarios que aseguran haber visto a pasajeros haciendo justo lo que Barbie denunció en su clip, generando cierto repudio en el resto de los viajeros.

