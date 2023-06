Jack Teixeira, militar de 21 años acusado de filtrar documentos secretos del Pentágono, fue acusado de delitos criminales por un gran jurado federal

Jack Teixeira, un joven militar de la Guardia Nacional Aérea que fue detenido por publicar docenas de reportes clasificados de inteligencia militar en un servidor público de Internet, fue acusado de seis cargos por retener y transmitir información confidencial relacionada con la defensa nacional.

La acusación fue hecha por un gran jurado federal este jueves, de acuerdo con información de The New York Times.

Teixeira ha estado en prisión preventiva por órdenes de un juez, en parte por tener un historial de emitir amenazas violentas y racistas, así como tener acceso a un arsenal de armas y suponer un riesgo debido a su práctica de compartir información clasificada de alto nivel de confidencialidad con países extranjeros.

De acuerdo con información de la agencia de noticias EFE, Teixeira publicó cientos de documentos secretos del Pentágono en un grupo de Discord con el fin de impresionar a sus amigos virtuales.

Aparentemente, el joven militar se llevaba a casa documentos en papel de la base en la que trabajaba y los fotografiaba. Después compartía estas fotografías en el grupo virtual, en el que participan entre 20 y 30 personas, incluyendo algunos adolescentes, reseñó EFE.

Por esto, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) arrestaron a Teixeira en abril.

Según documentos presentados por el Departamento de Justicia ante el tribunal, Teixeira fue amonestado al menos en dos ocasiones por sus oficiales superiores debido al manejo incorrecto de información clasificada.

Concretamente, los oficiales de la Fuerza Aérea descubrieron a Teixeira tomando notas y llevando a cabo búsquedas exhaustivas de material clasificado meses antes de ser imputado por la filtración de secretos del gobierno estadounidense, sin ser despedido.

Joshua Levy, fiscal de Massachusetts, indicó en un comunicado reseñado por The New York Times que: “La toma no autorizada de documentos clasificados, así como la retención y transmisión de los mismos, pone en peligro la seguridad de nuestra nación. Los individuos a los que se les ha dado acceso a materiales clasificados tienen un deber fundamental de salvaguardar esta información”.

