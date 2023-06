Bivol vs Beterbiev: Mauricio Sulaimán revela los pasos que debe cumplir el ruso para pelear contra su compatriota

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, fue recientemente entrevistado para hablar sobre su postura por la carrera del boxeador ruso Dmitry Bivol, quien se encuentra alejado del organismo debido a las medidas tomadas como consecuencia de la guerra que se vive en Ucrania.

En entrevista para Izquierdazo, Sulaimán aseguró que le duele cada vez que le preguntan sobre el pensamiento que tiene con respecto a la carrera de Bivol y detalló que actualmente no pueden sancionar ninguna pelea en la que esté involucrado.

“No podemos sancionar en este momento alguna pelea donde Bivol esté involucrado. Y cada vez que me lo preguntan me duele porque tengo muchos amigos rusos, boxeadores, entrenadores, jueces, miembros de la Junta de Gobierno que son de Rusia”, destacó.

Ante esta situación el directivo del Consejo Mundial de Boxeo reveló cuales son los pasos que debe cumplir el pugilista ruso para poder volver a luchar en alguna pelea correspondiente a su organización y la más importante de todas estas es demostrar que cuenta con una nacionalidad diferente a la de su país de origen.

Esta respuesta la realizó tomando como ejemplo a su compatriota Artur Beterbiev, con quien justamente desea subirse al cuadrilátero para el próximo combate que protagonizará a finales del presente año.

“Está más que claro, lo he dicho una y mil veces, él sabe cuál es la postura y él sabe lo que debió haber hecho o lo que debe de hacer. Si tiene una situación ante el organismo es muy sencillo”, expresó.

“Tiene que hacer una petición al organismo comprobando como lo hizo Beterbiev. Que lleva 15 años viviendo en Canadá, que tiene residencia canadiense, que sus hijos son canadienses, que tiene pasaporte canadiense, licencia de boxeo canadiense”, agregó.

“La postura de nuestro organismo no es personal, lamentamos mucho a quien lastime. En este caso Bivol al ser ruso no se trata de ninguna manera nada personal ante él, somos un organismo que lucha por la paz, por la justicia en contra del abuso de poder, en contra de la discriminación, en contra de la agresión y pues es algo muy lamentable, él es una víctima de la situación, pero ni él ni nosotros lo controlamos”, concluyó.

