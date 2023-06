Terence Crawford prometió “descuartizar” a Errol Spence Jr. durante el cara a cara en Nueva York

Falta poco más de un mes para que Terence Crawford se enfrente a Errol Spence Jr. en el T-Mobile Arena de Las Vegas, y ya se comienzan a calentar los ánimos para la pelea.

Este miércoles ambos pugilistas protagonizaron el cara a cara en la ciudad de Nueva York y se dijeron varias frases provocadoras, que dan una picante antesala de lo que será el combate del 29 de julio por el título indiscutido del peso wélter.

“Yo soy el pez más grande. Él no me está por atraparme con ninguna maldita caña de pescar“, dijo metafóricamente Errol Spence durante la conferencia de prensa.

A lo que Crawford respondió: “Lo voy a descuartizar. Mejor que venga con un submarino, porque yo soy el tiburón más grande y no podrá atrapar a Moby Dick con una caña de pescar”.

Desde ese momento ambos entraron en un toma y dame de metáforas sobre quién era mejor de los dos.

Errol Spence Jr. y Terence Crawford en el cara a cara de Nueva York. Foto cortesía de Amanda Westcott / SHOWTIME

“Filete de pescado”, Crawford respondió. “Me gusta pescar”, él dijo en otro momento. “Todos saben que ese es mi hobby”.

Errol Spence figura como actual campeón mundial del peso wélter de la WBC, la AMB y la FIB. Mientras que Crawford es el campeón mundial de la OMB en el mismo peso.

El ganador de este combate será el primer campeón mundial indiscutido del peso welter en la historia desde que se disputan cuatro cinturones.

De hecho, en relación a esto, Errol Spence Jr. aseguró que el ganador de la pelea será “el mejor peleador del mundo“.

“Esta será la pelea más grande del boxeo. Cuando te fijas en nuestros estilos y conoces nuestras mentalidades, sabes que ninguno de nosotros dos querrá quebrarse. Siento como que alguien se va a quebrar la noche de la pelea”, dijo Spence en la rueda de prensa de este miércoles.

“Yo me pongo a la altura de la situación cuando todo parece estar en mi contra. Soy fan de Errol, pero este es el negocio. Me veo derrotándolo, lo he visualizado muchas veces anteriormente”, agregó Crawford.

