Los multimillonarios más poderosos de cada estado en 2023: ¡Descubre quién lidera la lista!

Forbes presentó su listado de “Los más ricos de cada estado 2023” y encontró que en casi todos los estados de Estados Unidos son ahora el hogar de al menos un multimillonario.

De acuerdo con el listado, nueve miembros de la lista se convirtieron en multimillonarios en los últimos cuatro años, incluido el fundador del fabricante solar Array Technologies, Ron Corio, quien es el primer multimillonario de Nuevo México. Alabama, New Hampshire y Vermont también tienen un multimillonario en residencia esta vez después de no tener uno anteriormente.

Según Forbes, los únicos estados que aún no tienen multimillonarios son Alaska, Delaware y Virginia Occidental.

Y aunque algunos millonarios poseen grandes fortunas, como Bill Gates, no apareció en la lista con todo y sus $116,000 millones, pues en Washington vive Jeff Bezos que cuenta con $149,000 millones.

Forbes señala que la competencia es particularmente agresiva en los cuatro estados con más multimillonarios, pues más del 60% de los 775 multimillonarios que residen en EE.UU. viven en California (179), Nueva York (130), Texas (73) y Florida (92).

En total, las 54 personas en la lista de este año tienen un valor combinado de $1.5 billones, casi el doble del récord de $875,000 millones en 2019.

· Jimmy Rane, en Alabama, con $1,200 millones

· Jonathan Rubini & Leonard Hyde, de Alaska, con $400 millones

· Arturo Moreno, en Arizona, con $4,800 millones

· Jim Walton , en Arkansas, con $64,400 millones

· Larry Page, en California, con $105,000 millones

· Philip Anschutz, Colorado, con $10,800 millones

· Ray Dalio, Connecticut, con $19,100 millones

· Elizabeth Snyder, Delaware, con $900 millones

· Ken Griffin, Florida, $32,700 millones

· Dan Cathy, Bubba Cathy & Trudy Cathy White, de Georgia, con $11,000 millones

· Larry Ellison, Hawaii, con $146,000 millones

· Frank VanderSloot, Idaho, con $3,200 millones

· Lukas Walton, Illinois, con $22,900 millones

· Carl Cook, de Indiana, con $10,300 millones

· Harry Stine, de Iowa, con $6,900 millones

· Charles Koch, de Kansas, con $56,900 millones

· Tamara Gustavson, Kentucky, con $7,300 millones

· Gayle Benson, Louisiana, con $4,700 millones

· Susan Alfond, de Maine, con $2,700 millones

· Annette Lerner & family, de Maryland, con $6,300 millones

· Abigail Johnson, de Massachusetts, con $21,000 millones

· Daniel Gilbert, de Michigan, con $19,500 millones

· Glen Taylor, de Minnesota, con $2,600 millones

· Thomas Duff & James Duff, de Mississippi, con $2,300 millones

· John Morris, Missouri, con $8,300 millones

· Dennis Washington, de Montana, con $6,400 millones

· Warren Buffett, en Nebraska, con $117,000 millones

· Miriam Adelson & family, en Nevada, con $36,200 millones

· Rick Cohen & family, New Hampshire, con $18,800 millones

· Rocco Commisso, de New Jersey, con $8,000 millones

· Ron Corio, de New Mexico, con $1,700 millones

· Michael Bloomberg, de New York, con $94,500 millones

· James Goodnight, de North Carolina, con $9,300 millones

· Gary Tharaldson, de North Dakota, con $1,200 millones

· Les Wexner & family, en Ohio, con $6,000 millones

· Harold Hamm & family, en Oklahoma, con $18,500 millones

· Phil Knight & family, de Oregon, con $41,800 millones

· Jeff Yass, en Pennsylvania, con $28,500 millones

· Jonathan Nelson , en Rhode Island, con $3,100 millones

· Robert Faith, en South Carolina, con $5,200 millones

· T. Denny Sanford, de South Dakota, con $2,000 millones

· Thomas Frist Jr & family, en Tennessee , con $22,300 millones

· Elon Musk, en Texas, con $230,000 millones

· Gail Miller, en Utah, con $4,200 millones

· John Abele, en Vermont, con $1,900 millones

· Jacqueline Mars, en Virginia, con $39,400 millones

· Jeff Bezos, en Washington, con $149,000 millones

· Brad Smith, en West Virginia, con $700 millones

· John Menard Jr, de Wisconsin, con $18,100 millones

· John Mars, en Wyoming, con $39,400 millones

Para más detalles del litado, ingrese aquí.

Sigue leyendo:

· Nuevo informe reporta que la población multimillonaria se redujo en 2022

· El hombre más rico del mundo pierde $11,000 millones de dólares en un día

· Millonarios de Forbes son más “pobres” que hace un año, revela el ranking 2023