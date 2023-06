Sin excusas: Diego Cocca admitió que Estados Unidos fue muy superior a México en el partido de semifinales de la Concacaf Nations League

El capitán se hunde con su barco. El director técnico de la selección mexicana de fútbol admitió que “hay que aceptar y entender” que su similar estadounidense fue superior en el encuentro de semifinales de la Concacaf Nations League donde “El Tri” perdió por goleada 3-0.

“No me gusta perder, pero realmente nos superaron, hay que aceptarlo y entenderlo, mi trabajo es convencer a los jugadores que estamos generando cosas que nos van a hacer bien a todos, si los directivos no están de acuerdo con lo que pienso, no tengo problema, yo me como insultos, pero lo que me dijeron es que tengo total apoyo y eso es momentos difíciles y esta es oportunidad como grupo que vamos a trabajar, vamos a salir adelante y tenemos una Copa Oro para salir de la mejor manera. Estoy molesto por perder, tranquilo porque esto es un proceso”, dijo Cocca en la rueda de prensa posterior al partido.

'PARA QUE ESTEMOS AL MÁXIMO NIVEL, FALTA MUCHO' 😔



Diego Cocca está en conferencia de prensa tras la derrota del Tri.



💥"Yo sueño con un proceso de tres años y medio"

💥'Si vamos a creer que podemos cambiar en cuatro meses, estamos equivocados"



"TENGO EL TOTAL APOYO"🚨

Según el técnico argentino aún “falta mucho” para que la selección mexicana esté “al máximo nivel”: “Hay que entender donde estamos parados y que tenemos que mejorar para poder estar en otro nivel, este partido nos ayuda muchísimo, hay que sacar para ir juntos y si no vamos juntos va a ser difícil”, dijo el DT.

“En la parte futbolística corregir cosas es lo más fácil, el problema es la mentalidad, es la que tenemos que cambiar, por eso estamos acá, para superar esto y salir el próximo partido a corregir desde la parte futbolística y mental y lleva un proceso y un tiempo, no tengo duda que va a ser así”, agregó el entrenador sustituto de Gerardo “Tata” Martino.

Estados Unidos se vio muy superior ante México y ya ganaba en el primer 2-0 gracias al doblete de Christian Pulisic. En un clásico que ya estaba caldeado, todo terminó de explotar al minuto 70, cuando el mexicano César Montes le propinó una descarada patada desde atrás al estadounidense Folarin Balogun.

En ese momento se armó una trifulca entre ambos equipos norteamericanos, resultando expulsado Weston McKennie por provocar a la tribuna mexicana besando el escudo de su camiseta que había sido rota en la trifulca momentos antes. 15 minutos después, tras el 3-0 que marcó Ricardo Pepi, el estadounidense Sergiño Dest y el mexicano Gerardo Arteaga también fueron expulsados por un fuerte encontronazo. Además, el colegiado salvadoreño Iván Barton mostró nueve tarjetas amarillas.

