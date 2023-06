Stefanos Tsitsipas acaba con los rumores y le declara su total amor a Paula Badosa: “Nunca me había sentido tan atraído por una mujer”

El tenista griego Stefanos Tsitsipas y la española Paula Badosa finalmente decidieron acabar con los rumores que se habían generado durante las últimas semanas y revelaron que se encuentran manteniendo una relación amorosa desde hace un par de semanas y que están bastante felices por su situación actual.

La primera en anunciar este noviazgo fue la española durante una entrevista para Hola; acto seguido el tenista ateniense reafirmó la noticia durante una conversación para Bild en la que aseguró que se encuentran muy enamorados e incluso catalogó a Badosa como el gran amor de su vida.

“Tiene una lesión grave y está tratando de regresar a Wimbledon. Por lo tanto la rehabilitación es muy importante para ella. Quiero lo mejor para ella, al igual que quiero lo mejor para mí. Es una colaboración muy bonita. Así que no hay necesidad de un fotógrafo en Stuttgart, te lo prometo”, expresó el griego para el diario alemán.

“Sí, somos pareja. Pero no solo eso. Somos almas gemelas. Tal vez así es como deberías definirlo. Es muy raro que encuentres a tu alma gemela. Si le preguntas a Paula te dirá exactamente lo mismo”, destacó.

Tsitsipas también aseguró que ha conocido muchas mujeres a lo largo de su vida pero que con ninguna de ellas ha sentido la confianza y la conexión que ha alcanzado con Badosa; destacó que este tipo de actos son muy importantes para esta naciente relación.

“Te diré una cosa: he conocido a muchas mujeres en mi vida. Y puedo decir eso con mucha confianza. Nunca me había sentido tan atraído y encontrado tanta belleza e interés en una mujer. Le dije eso a Paula y ella dijo lo mismo y me alegró escuchar eso de ella. Nuestras mentes están en la misma longitud de onda, es una conexión tan espiritual…”, confesó.

“Tenemos buenas vibraciones juntos. Es una experiencia muy hermosa. No creo que mucha gente experimente ese tipo de conexión espiritual y de alma gemela con alguien. Si viajas mucho por el mundo, esto es lo que estás buscando. Crees que lo encontrarás en algún lugar del mundo, pero a veces está justo frente a ti”, concluyó.

