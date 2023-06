El argentino Gonzalo Montiel fue imputado por abuso sexual por su presunta relación con una violación en 2019

Sigue la infame tendencia de los casos de futbolistas abusadores. A los sonados casos de Dani Alves o Mason Greenwood, ahora habrá que agregar el de un campeón del mundo, el argentino Gonzalo Montiel. Según reportó el diario El Clarín, el futbolista fue imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal, agravado por la participación de dos o más personas”.

Según reporta el medio argentino, que tuvo acceso a las declaraciones de las partes, el hecho habría ocurrido el 1 de enero de 2019 en el domicilio de la familia de Montiel en Virrey del Pino, Buenos Aires. El jugador del Sevilla se presentó el pasado jueves 15 de junio en la Unidad Funcional de Violencia Familiar y de Género Número 3 de La Matanza, donde declaró y supo que estaba imputado.

“Yo la había conocido a C. hacía unos meses atrás, y tuvimos un solo encuentro, en donde fuimos a mi departamento de Capital, y tuvimos relaciones sexuales consentidas”, dijo Montiel en su declaración a la que tuvo acceso El Clarín. En ese sentido, el futbolista invitó a la víctima de 33 años a la fiesta de cumpleaños del jugador.

“En el horario comprendido entre las 3 y las 11, en el domicilio sito en la calle Martin Gil al 300 de la localidad de Virrey del Pino, Partido de La Matanza, Gonzalo Montiel y dos masculinos a la fecha aún no identificados, abusaron sexualmente de C. V. B., al accederla carnalmente vía vaginal, mediante violencia“, se lee en el expediente judicial del caso.

Montiel aseguró que a las 6:00 AM llevó a su amigo Matías a su casa junto a Walter Enriques. Cuando regresóm, entre las 7:00 y 8:00 AM, Montiel argumentó que su madre y amigos le contaron que la presunta víctima “gritaba enojada y decía que todo era mi culpa porque yo no la había cuidado; yo no entendía a qué se refería”.

“Me dijeron que un tal Alexis se la había llevado a su casa, y que antes habían estado en el auto de mi papá que estaba estacionado adentro de la casa”, agregó Montiel. Sin embargo, la defensa de la supuesta víctima dijo que “no lo conoce. Es más: para nosotros, no existe”.

El nombre de Alexis es de suma importancia para el caso pues sería el presunto violador, según la versión de Montiel. Hasta el momento ni Alexis ni el tercer hombre que estuvo involucrado en el hecho han sido identificados.

Denunció por primera vez en 2019

Según señala El Clarín, la primera vez que la presunta víctima denunció fue el 10 de enero de 2019. En ese entonces, la denunciante presentó los estudios en los que se constataba la violencia sexual. El 31 de marzo de este año la joven ratificó su denuncia, mencionando a Montiel como a la última persona que vio antes de desmayarse luego de “tomar dos tragos”.

Sigue leyendo:

–Cristiano Ronaldo recibe inesperado mensaje de Georgina Rodríguez: asegura que quiere sellar su amor en el altar

–La Liga quiere tener a la nueva estrella del fútbol: Javier Tebas se mostró muy seguro de que Kylian Mbappé “saldrá del PSG esta temporada”

–¿Un Maldini venezolano? El hijo de Paolo Maldini ilusiona a los hinchas y muestra sus intenciones de jugar para La Vinotinto