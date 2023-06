Hombre es acusado de empujar a dos turistas estadounidenses por un desfiladero cerca de un castillo en Alemania, dejando a una sin vida

Un sujeto originario de Estados Unidos fue detenido en Alemania por supuestamente empujar a dos turistas estadounidenses por una pendiente inclinada, dejando a una de ellas sin vida, cerca de un conocido castillo alemán.

El hecho tuvo lugar el miércoles en la tarde cerca de Marienbruecke, un puente sobre un desfiladero que ofrece una vista del castillo de Neuschwanstein.

El hombre de 30 años conoció a las dos mujeres, Eva Liu, de 21 y Kelsey Chang, 22 años, en una ruta de senderismo y las llevó hasta un sendero que conduce a un mirador, informaron las autoridades.

“La más joven de las dos mujeres fue atacada por el sospechoso”, señaló el portavoz policial Holger Stabik. “La mayor trató de correr en su ayuda, luego fue asfixiada por el sospechoso y posteriormente empujado por una pendiente”.

Posteriormente, el atacante presuntamente trató de agredir a Liu antes de empujarla también por el barranco. Cayó casi desde casi 165 pies y terminó cerca de Chang, informó Fox News.

Varios rescatistas lograron llegar hasta las dos mujeres. Chang estaba “receptiva” y fue trasladada a un hospital, donde pasó la noche, según al policía.

Un helicóptero transportó a Liu con heridas graves a otro centro asistencial, donde perdió la vida en la noche.

El sospechoso dejó el lugar de los hechos, pero fue detenido inmediatamente en las cercanías del desfiladero por el que lanzó a ambas mujeres.

Un peatón que filmó un video de los oficiales llevándose al hombre indicó a The Associated Press que estaba “absolutamente atónito” de que alguien pudiera sobrevivir a una caída como esa.

Asimismo, elogió la labor de las autoridades y expresó que el helicóptero de rescate “llegó a unos pies por encima de la línea de árboles en la cima de la colina”.

“Hicieron un trabajo increíble”, dijo.

El sospechoso, no identificado, que supuestamente estaba alojado en el mismo hotel que las mujeres, The Seibel en Munich, pero no se conocían entre sí.

El hombre enfrenta cargos de asesinato, intento de asesinato y agresión sexual, informaron los funcionarios.

