Raúl González no lo pudo evitar y rompe en llanto en ‘Despierta América’ tras la pérdida de un ser querido

El tercer domingo del mes de junio se ha convertido en una fecha bastante significativa para las familias, debido a que festejan el ‘Día del Padre’, momento donde aprovechan para entregar algunos obsequios y hacer cosas completamente distintas como manera de agradecimiento.

El pasado viernes en el programa ‘Despierta América‘ dedicaron parte del programa a uno de los roles más destacados que se cumple en un hogar. Sara Rosa fue recibida por Raúl González, debido a que asistió al espacio matutino donde interpretó una canción de Armando Manzanero que lleva por nombre ‘Te extraño’, siendo así como le quiso enviar un mensaje hasta el cielo a su fallecido padre José José.

Sara cantó con el corazón, hecho que terminó conmoviendo a más de uno por la letra que estaban escuchando, debido a que este 18 de junio también será una fecha bastante triste para aquellos que perdieron a ese ser querido.

El presentador venezolano no pudo evitar recordar una sentida pérdida como lo fue la de su padre, quien falleció el 1 de octubre de 2020 debido a que fue diagnosticado con cáncer. Por ello, rompió en llanto frente a miles de televidentes que habían sintonizado el programa.

“Yo también perdí a mi papá hace tres años. Lo extraño todos los días de mi vida con mi corazón… Uno se acuerda todos los días, pero obviamente llegan estos días como el Día del Padre y la falta se hace más fuerte, la ausencia se hace más fuerte”, dijo frente a las cámaras de Univision.

Raúl unos años atrás compartió una fotografía acompañado de su padre, fue así como hizo pública la noticia sobre la partida física de su progenitor, al tiempo que destacó que su vida desde ese entonces no volvería a ser la misma por más que lo intentara.

“Definitivamente, nuestra vida, ya no será la misma, pero dejaste el más grande legado de amor que se pueda experimentar en la tierra. Gracias Mandyta y Marilin, sin ustedes, no sé qué hubiésemos hecho. Papi, sé que eres nuestro ángel de la guarda. Guía mis pasos, cuídame, dame las fuerzas para seguir, no me sueltes. Gracias por darme el permiso de ser feliz. Te amo ‘mi gallazo’. Fuck Cancer“, finalizó diciendo.

