Raúl González es atacado por su personaje de ‘Doña Meche’ y piden que no lo sigan “ridiculizando”

El programa ‘Despierta América‘ el pasado lunes compartió un divertido video donde aparece el conductor Raúl González realizando una parodia. El audiovisual consiste en el que él en su personaje de ‘Doña Meche’ estaría tocando en la iglesia para la boda de Gerard Piqué, con la particularidad que luego terminan escuchando parte de la letra de ‘Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53′.

Además, a ‘Doña Meche’ se le ve utilizando el vestuario que caracteriza su personaje, así como su cabello corto, mientras que sus manos van simulando que tocan la melodía en el piano, y es que al fondo se aprecia como si estuviera en una iglesia, por lo que se trataría de una boda eclesiástica supuestamente con Clara Chía Martí.

Los internautas se tomaron el tiempo para escribir en el post que fue colgado en la red social de la camarita, y es que fueron mucho más las personas que demostraron su desacuerdo con el video. Un usuario mencionó que es momento de aceptar que el exfutbolista hace algún tiempo decidió hacer su vida amorosa con otra mujer.

Sin embargo, no todo quedó ahí porque algunos expresaron su incomodidad con el personaje que interpreta Raúl, al tiempo que también se llegaron a registrar faltas de respeto en contra del conductor de televisión, mientras que lo más que le repetían es que parecía una completa “ridiculez” lo que estaban viendo.

“Me parece ridículo este personaje y el chiste”, “Yo creo que es su verdadera personalidad”, “Por favor ya no más ese personaje, no sigan ridiculizando a Raúl”, “Qué personaje tan gris y con un pobre contenido”, “Por qué corrieron a Carlitos? Y no correr a esta ridiculez de hombre”, “Ridiculez de Raúl”, “Nunca me han gustado sus chistes”, “Le queda bueno pero se lo copió a otra chica que lo hizo mejor”, “Sal del clóset”, “OMG ese Rauli ya lo perdimos, qué cosas”, “Tanta estupidez y no superan que ya Piqué escogió una vida y es súper feliz”, “Qué ridiculez más grande, tú eres profesional”, “Está muy forzado y sobreactuado”, “Ridículo, nada gracioso y muy vulgar”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

