VIDEO: Cámara secreta alertó a madre de abuso a su bebé por parte de su niñera en Nueva York

Una cámara Ring alertó del abuso de una mujer a un niño de 2 años bajo su cuidado en Newburgh, Nueva York.

Cuando se reportaron los hechos este lunes, la madre Kristla Holmes se encontraba trabajando.

La sospechosa, identificada como Chantal Mason, era amiga de la familia de mucho tiempo que le había cuidado los hijos a la mujer previamente.

Sin embargo, la madre no sospechó de abuso alguno hasta que el sistema de grabación detectó movimiento en la sala.

“Ella me dijo que él se había recién levantado, que lo alimentó y que estaba recostado en el sofá viendo TV. Cuando verifiqué la cámara, eso no era lo que él estaba haciendo. El estaba llorando histéricamente”, describió Holmes a CBS.

Las imágenes muestran a Mason golpeando al pequeño por la espalda. La víctima se encuentra cubierto con una sábana. Además, la cámara captó a la presunta abusadora con el pie sobre la cabeza del pequeño quien permanece con la sábana encima.

“¡Cállate!”, se le escucha ordenar a la mujer. “Acuesta tu cu** y duérmete”, añade.

La mujer agredió al bebé por al menos 1 minuto.

Holmes decidió regresar a la casa y llamar a la Policía, que arrestó a la sospechosa. El menor presentaba hematomas menores.

“Ella merece estar en la cárcel. Yo la quiero en la cárcel”, sentenció.

“Tú no puedes confiar en nadie. Tú no puedes confiar en los padrinos de tus ojos. No puedes confiar en un amigo de mucho tiempo No puedes confiar en nadie. Vela a tus hijos, protege a tus propios hijos”, emplazó Holmes.

Mason enfrenta un cargos de poner en riesgo el bienestar de un menor.

