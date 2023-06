“Gomita” se percató de que su padre le robaba dinero cuando ella firmó un contrato para posar en lencería

Aracely Ordaz Campos, popularmente conocida en la industria del entretenimiento en México como “Gomita”, reveló la manera cómo descubrió que su padre la había estafado tanto a ella y al resto de su familia a lo largo de varios años.

Durante una entrevista concedida al youtuber Jonathan Jovan Vest Samano, mejor conocido como Gusgri, la artista de circo, modelo de televisión y también influencer, habló sobre cómo su progenitor, escudándose en su faceta de representante, se encargó de cobrar millones de pesos derivados de contratos de televisión, presentaciones y derechos de imagen, sin pagarles ni un sólo a sus hijos pese a que ellos eran quienes realmente trabajaban frente a las cámaras y en los escenarios.

“Ganábamos bien y no lo sabíamos hasta hace poco, hasta que mi mamá decidió llevarnos la carrera y hablar con los empresarios. Me dijo ‘tu papá les robaba mucho dinero y yo no les decía nada'”, rememoró.

La joven de 27 años, quien recientemente logró que las autoridades le dictaran un año de sentencia a su padre por violencia intrafamiliar —esto después de haberla agredido físicamente—, reconoció sentirse satisfecha por haberse quitado de encima al ser que le dio la vida, pero que también abusó de dicha situación para enriquecerse a costillas de ella y sus hermanos, los payasitos “Lapizito” y “Lapizin”.

“Fui maltratada durante muchos años. Sabía que ganaba dinero, pero no tanto, pues mi papá nunca nos reportaba nada. Él había sido nuestro manager y desconocíamos cuánto ganábamos. Yo nunca recibí dinero más allá de lo que requería para cirugías plásticas, para una bolsa, unos zapatos y ya”, expresó.

De acuerdo con “Gomita”, no fue sino hasta que ella misma cerró un contrato con una revista dirigida a adultos, donde aceptó posar en lencería, cuando descubrió que su padre había estado explotando su imagen durante años.

“Le marqué a mi papá para contarle y cuando le dije se encabr#%& siendo que ni siquiera salí desnuda, pero se enojó, porque a él ya le habían ofrecido el contrato. Después, hilé todo y seguro él hubiera querido ese dinero”, mencionó.

Una vez que Aracely Ordaz y su familia decidieron separarse de su padre e incluso denunciarlo públicamente, su vida comenzó a llenarse de problemas legales. No obstante, la presentadora de TV invita a otras jóvenes que viven situaciones similares a no quedarse calladas y denunciar.

“El mayor miedo de las personas que nos maltratan es que tú hables, porque otras personas llegarán a sus vidas y no quieren que se enteren cómo son, por eso lo hago público para que otras víctimas no se queden calladas”, subrayó.

