Hija de Paul Walker asegura que el actor de Rápidos y Furiosos le manda señales desde el más allá

Cuando su padre perdió la vida, Meadow Walker tenía sólo 15 años y desde entonces tuvo que aprender a salir adelante sin su apoyo.

Sin embargo, a una década de distancia la chica logró convertirse en una prometedora modelo y aunque pocos le crean asegura seguir en contacto con su progenitor, quien desde el más allá eventualmente la apoyo en sus momentos más complicados.

Y es que el 30 de noviembre de 2013, Paul Walker, quien fungía como uno de los personajes principales de la película “Rápidos y Furiosos” falleció a los 40 años víctima de un accidente automovilístico ocurrido en California.

Sin embargo, de acuerdo con su hija única, el actor continúa manifestándosele a través de “señales” principalmente numéricas.

Durante una entrevista concedida a Keltie Knight, corresponsal de E! News, en el estreno de la nueva película de la saga cinematográfica que hizo famoso a Paul Walker, su hija reveló la manera en cómo sigue conectada a ser que la procreó.

“Para mí, son los números, el cuatro y el siete son los dígitos favoritos de mi padre. Y juro que siempre que estoy dudando de algo o discuto con alguien, o lo que sea, empiezo a ver el cuatro y el siete por todas partes. Así que siempre sé que es él”, expresó.

Asimismo, la joven modelo reconoció sentirse satisfecha luego haber tenido una breve aparición en la más reciente versión de “Rápidos y Furiosos”.

“Honestamente, esto trae felicidad. Es súper emocionante y él estaría sorprendido de que esto haya sucedido. Me siento bendecida de poder honrar el legado de mi padre y compartir esto con él para siempre”, señaló.

En una entrevista anterior con Page Six, Meadow Walker aseguró que una manera para no olvidar la voz de su padre es viendo algunas de las producciones cinematográficas donde participó.

“Siempre me dicen que lo primero que olvidas de alguien es su voz, así que tengo la suerte de tenerla en muchas películas donde él trabajó. Me gusta verlas por la noche. Me da alegría hablar de él y mantener vivo su espíritu”, enfatizó.

También te puede interesar: