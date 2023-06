Juan Pablo Medina, actor a quien le amputaron una pierna en 2021, se quedó sin pareja

Luego de tres años de relación sentimental con Paulina Dávila, la mujer quien lo ayudó a salir adelante tras perder una de sus extremidades, Juan Pablo Medina dio a conocer que el romance entre ambos llegó a su final.

Durante su intervención como invitado en el programa de YouTube, “La Saga”, el actor originario de condado de Arlington, Virginia, habló sobre los retos afrontados desde que le amputaron su pierna derecha hace año y medio, esto debido a varios coágulos en su intestino que, en caso de no intervenir a tiempo, hubieran puesto en riesgo su vida.

“Me he vuelto mucho más sensible, vulnerable a mí, a escucharme un poco más a mí y eso te lleva un poco a llorar. Entenderlo y superarlo, es un proceso de mucho tiempo. A mí me tardó año y medio en caerme muchos veintes. Creo que tiene que ver con que el cerebro, la cabeza es muy cabr#& y pues como que apagó una parte en mí, toda la parte emocional. Me concentré en no irme para abajo. Algo sucedió”, mencionó.

Asimismo, Medina reconoce que su relación de pareja se vio afectada y por ello optó por terminar con la mujer quien lo ayudó a tratar de hacerle frente a su nueva condición física.

“Mi problema fue que no tuve la capacidad de hablar todo esto ni con ella, ni con mi hermano, ni con mis papás. Me cerré, entonces fue difícil. No podía ni pensar, tenía mucho miedo”, expresó.

A pesar de que Paulina Dávila lo trató de apoyar, el actor con más de 20 años de trayectoria profesional consideró necesario romper su compromiso de pareja.

“Ella iba todos los días y estuvo conmigo todo el tiempo y fue espectacular, fue hermoso, ella y mis papás, y cómo nos acomodamos. Me sentía muy tranquilo y acompañado, pero ya no estamos juntos. Hay mucho amor, sobre todo pasaron cosas muy fuertes que teníamos que trabajar cada quien, pero cada quien haciendo sus proyectos”, enfatizó.

Previo a que le amputarán su pierna, Juan Pablo Medina actuó en la primera temporada de la serie de televisión Amarrares y en la película “La Casa de las Flores”.

Ahora, se desconoce cual será el siguiente proyecto al cual podría incorporarse una vez que haya logrado sanarse internamente, pues todavía se encuentra apoyándose con un terapeuta.

