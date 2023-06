“Esto apesta”: Anthony Rizzo lanza dura crítica sobre el mal momento ofensivo de los Yankees

El inicialista de los New York Yankees, Anthony Rizzo, se mostró bastante crítico luego de que el equipo fuera barrido en la doble cartelera del domingo contra su gran rival, los Boston Red Sox, resultados que hacen más notorio el mal momento ofensivo que vive la novena neoyorquina desde que no está Aaron Judge.

“Esto apesta. Definitivamente, es un punto bajo en la temporada, pero esto es parte de los altibajos de una campaña de Grandes Ligas”, expresó Rizzo luego de perder los dos juegos del domingo ante los Red Sox en Fenway Park, algo que no ocurría desde el 31 de julio de 1976.

En ese sentido, el primera base de 32 años, se refirió al hecho de que los Yankees han perdido ocho de 12 juegos desde que Aaron Judge ingresó en la lista de lesionados, dejando saber que no pueden depender de un solo jugador y aceptando la culpa por los malos resultados.

“Hay 30 equipos en el béisbol ahora mismo que no tienen a Aaron Judge. No creo que sea diferente para cualquier otro equipo. Es nuestro capitán; es nuestro líder. Pero un (solo) hombre no marca la mayor diferencia en el mundo”, argumentó Rizzo.

“Para nosotros como equipo, tenemos que unirnos y batallar por nosotros, por él, por todos. Sé que la narrativa es ‘Sin Judge’, pero no creo que sea justo poner ese peso sobre él ni cualquier otro jugador de este equipo”, sentenció.

Por su parte, el mánager de los Bombarderos del Bronx, Aaron Boone reconoció que al equipo no le están saliendo las cosas como quieren pero confía en que más temprano que tarde logrará enderezar el rumbo.

“Ahora mismo, tenemos que hallar la manera. Estamos pasando por un momento difícil, ofensivamente. Tenemos que salir de ahí”, puntualizó.

“Puedo seguir hablando de ello, seguir mostrando la alineación. Tenemos mucha confianza en la gente que sale a jugar cada noche. Tenemos que conseguir que se desbloqueen y se pongan en marcha”, concluyó el dirigente.

Los Yankees batean para promedio de .195 y un OPS de .599 desde el 4 de junio, día en el que su capitán ingresó en la lista de lesionados. Esas son las peores estadísticas para cualquier equipo en ese lapso de tiempo.

