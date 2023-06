Pepe Gámez aclara lo sucedido con Aleida Núñez y el romance que sostenían

‘La Casa de los Famosos‘ durante su tercera temporada volvió a sorprender a la audiencia, debido a los romances que se fueron registrando entre algunos de sus concursantes y uno de ellos fue entre Pepe Gámez y Aleida Núñez, aunque poco después la historia dio un giro inesperado.

Las cosas parecían ir bastante bien durante las primeras semanas, aunque ella terminó siendo eliminada y aparentemente el amor desde ese entonces habría llegado a su fin. Sin embargo, mencionaron que al los dos estar fue del reality show de Telemundo se terminarían buscando para ver si las cosas entre ellos fluían, pero no resultó.

“En la casa se vivieron cosas muy chidas, se vivieron cosas muy padres que se quedaron allá adentro de la casa y bueno, como lo he dicho en todas las entrevistas, el público ya lo vio, 24/7, no me guardé nada, no te puedes ni guardar el chisme de decirle a tu compadre, que era mi compadre Carmona, lo que pensaba, lo que sentía… Todo el público lo vio, todo el público lo sabe, todo el público puede opinar”, dijo en el programa radial ‘La Caminera de EXA’.

“Le tengo un gran respeto y un gran cariño a Aleida, a ella y a grandes seres humanos que conocí en La casa de los famosos, pero se cierran ciclos y estamos ahorita en el presente viviendo cosas extraordinarias”, siguió diciendo frente a los locutores.

El mexicano aprovechó la ocasión para enviarle sus mejores deseos: “Yo me siento muy bendecido, muy contento y abierto a ver qué sigue, pero con el tema Aleida la respeto, la quiero y le aplaudo sus triunfos siempre”.

El actor habla de su vínculo con Madison Anderson

Hace aproximadamente semana y media Gámez y Madison fueron captados en Nueva York de una manera bastante romántica, aunque lo más llamativo fue verlos en un sitio público mientras que se estaban besando.

“Coincidimos en Nueva York, andaba chambeando, fui a hacer unas cosas para redes sociales con una marca americana de ropa y ella fue a algo de la parada de Puerto Rico. Nos vimos por allá y le tengo mucho cariño. Estamos viviendo cosas muy lindas y ahora sí que dejando en privado lo privado“, mencionó en el espacio radial.

Sigue leyendo:

· Pepe Gámez habla sobre su relación con Madison Anderson: “Estamos viviendo cosas muy lindas”

· Madison Anderson quiere mantener su beso con Pepe Gámez en lo privado, pero acepta que es feliz

· Madison Anderson rompió el silencio sobre su apasionado beso con Pepe Gámez en Nueva York