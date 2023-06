Santa Fe Klan se compromete a consumir menos marihuana en público para ser un buen ejemplo de su hijo

Ángel Jair Quezada Jasso, a quien sus fans lo conocen simplemente como Santa Fe Klan, está resintiendo el hecho de no estar cerca del hijo que procreó con la creadora de contenido para redes sociales Maya Nazor.

El próximo 22 de junio, el pequeño Luka cumplirá su primer año de vida sin saber todavía que sus padres decidieron separarse tras haber perdido afinidad, pero sobre todo después de la divulgación en redes sociales de unas fotografías donde el rapero guanajuatense aparece acompañado de otra mujer.

Dicha situación ha despertado cierto grado de tristeza en el intérprete quien respondió a las críticas de sus detractores en redes sociales al señalarlo como un padre desobligado.

Durante una entrevista concedida a Telemundo, el joven de 23 años descartó por completo haber dejado de ver a su primogénito.

“La gente piensa que no lo veo, que no quiero estar con él. Tampoco me pongo a grabarlo para que la gente diga que sí lo veo. Es la única persona que se metió en mi cabeza y por él hago las cosas como lo estoy haciendo. Desde antes de tenerlo físicamente, lo tuve en mi mente, quería a alguien, un niño para ver si me acompaña en este camino”, indicó.

Consciente de que en algún momento su hijo Luka pueda verlo consumir marihuana o bien de que otros de sus fans pequeños también lo observen fumando cannabis, Santa Fe Klan asegura que se abstendrá de hacerlo en público.

“Nunca había sentido un motivo para dejar de fumar. No digo que lo voy a dejar de hacer, o que estoy en contra de los quienes lo hacen, pero mínimo voy a hacer algo para que los niños no me vean fumar”, enfatizó.

Asimismo, el rapero expresó sentirse tranquilo de saber que su vástago está en manos de una mujer que lo ama y está pendiente de sus actos.

“A lo mejor ella y yo no coincidimos, pero sabemos cómo tener feliz al niño y eso es lo importante. ¡Que chido que tiene una madre que lo cuida mucho!”, manifestó.

