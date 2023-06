Cómo la Vitamina C se convierte en aliado del cuerpo para producir colágeno

El ácido ascórbico, mejor conocido como Vitamina C es un nutriente hidrosoluble que se encuentra en ciertos alimentos y el cuerpo la necesita para producir colágeno, una proteína necesaria para la cicatrización de las heridas.

Los beneficios de la vitamina C son múltiples como: mejorar la absorción del hierro presente en los alimentos de origen vegetal; contribuir al buen funcionamiento del sistema inmunitario para proteger al cuerpo contra las enfermedades y ayudar a proteger las células contra los daños causados por los radicales libres.

La ingesta de vitamina C favorece la prevención y tratamiento del cáncer, la salud cardiovascular, la salud visual y se usa para el resfriado común, según Oficina de Suplementos Dietético de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés), parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

Uno de los principales beneficios de la Vitamina C es su poder antioxidante que combate a los radicales libres que son los responsables de causar estrés oxidativo en la piel y provocan su envejecimiento prematuro.

Además es muy importante para la producción de colágeno en las células cutáneas, que ayuda a mantener la estructura de la piel y a retrasar los signos del envejecimiento, según indica el portal Eucerín.

Por estos efectos se relaciona el consumo de Vitamina C con la prevención del envejecimiento prematuro de la piel.

La vitamina C tiene dos efectos en nuestra piel ya que ayuda en la producción de colágeno en las células cutáneas y por su poder antioxidante protege la piel de la acción de los radicales libres que afectan las células.

Alimentos ricos en vitamina C

La toronja es fuente de vitamina C y licopeno.

SE encuentra en las frutas cítricas como: naranjas, pomelos, toronjas. En frutas como pimientos rojos y verdes y kiwi y también la encontramos en brócoli, fresas, melón, papas horneadas y tomates.

Vale destacar que la Vitamina C es uno los suplementos más consumidos en el mundo por sus antioxidantes. Para saber si nuestros niveles de consumos de vitamina C son los adecuados o si necesitamos aumentarlos se recomienda acudir al médico, ya que esta información no representa un diagnóstico.

Sigue leyendo:

.Potencia tu hígado y fortalece el sistema inmune con la remolacha

.Razones por las que deberías evitar comer en la cama

.El consumo de fibra y sus efectos para mantener las arterias limpias