José María Fernández ‘El Pirru’ habla sobre la razón por la que sus hijos aún no reciben la herencia de Mariana Levy

El 29 de abril de 2005 la actriz Mariana Levy murió en las calles de Ciudad de México tras sufrir un infarto fulminante, dejando a tres menores de edad huérfanos. A 18 años de su muerto, su herencia sigue siendo motivo de disputa entre la familia.

Levy tuvo tres hijos: María, José Emilio y Paula. La mayor de ellos es fruto de su primer matrimonio con Ariel López Padilla y los otros dos de la relación que mantuvo con José María Fernández ‘El Pirru’.

Todo el problema con la herencia de Levy vino porque sus herederos naturales eran menores de edad y había que esperar a que cumplieran 18 años. Mientras tanto parte de herencia quedó en manos del viudo de Levy, quien se dice descuidó la propiedad y ha acumulado una gran deuda.

Ahora que los tres son mayores sigue la discusión. Recientemente ‘El Pirru’ habló con la revista ‘TVNotas’ y explicó la razón por la que aún sus hijos no reciben la herencia de su madre. “Ha sido un tema complicado por tantas personas que han intervenido: tres albaceas, menores de edad, el Ministerio Público en defensa de los mismos y, desde luego, dos jueces con distintos criterios. Todo esto ha durado dieciocho años”, explicó.

Como se mencionó antes, supuestamente ‘El Pirru’ descuidó la casa en Morelos donde vivió la familia; sin embargo este ha dicho a la revista que lo que se dice en los medios no es cierto y que sus hijos conocen la verdad. Cuenta: “Cuando eran adolescentes les conté todo. Paula se tomó un tiempo en verificar que mi versión fuera real y hace unos meses me dijo: ‘Papá, no es justo que siendo tu casa te quedes sin ella. Cuando se venda, yo te daré mi parte'”.

Durante la entrevista no confesó cuál es la realidad entre él y la propiedad de Morelos, pero sí aseguró que él y María, la hija mayor de Levy, no mantienen ningún tipo de relación. Comenta que solo la ha buscado para aclarar información sobre la herencia: “Un día antes de que cumpliera 18 le llamé por teléfono para recordarle de ese fondo. Me dijo que ella tenía el derecho de decidir cómo y cuándo repartirlo, así que hasta ahí llegó mi participación, perdimos contacto y la comunicación”.

