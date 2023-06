Ingrid Coronado demandará oficialmente a Anna Ferro por apropiarse de su apartamento

A casi un año de la muerte del presentador Fernando del Solar, sus dos grandes amores siguen en una disputa por las propiedades. Recientemente se informó que Ingrid Coronado se cansó y procederá legalmente contra Anna Ferro.

Coronado fue esposa del fallecido presentador entre 2012 y 2015. Ferro se casó con él en 2022, pocos meses antes de que muriera el 30 de junio.

Durante varios meses Coronado intentó llegar a un acuerdo con Ferro para que ella saliera del apartamento donde pasó los últimos días con ex, pues esa propiedad fue comprada en conjunto por Del Solar durante su primer matrimonia.

En marzo de este año, Coronado informó que la viuda de su exesposo no le estaba respondiendo los mensajes y que ya estaba pensando en proceder legalmente contra ella.

Ahora, la presentadora y actriz mexicana ha dado declaraciones exclusivas al programa de televisión ‘Ventaneando’. Explicó: “El departamento donde está ella, es mío, está a mi nombre, y he intentado por todos los medios posibles que me lo devuelva, pero no ha querido. Entonces, también tendré que iniciar asuntos legales. No hay forma de que se apropie, en realidad cuanto más tiempo pase, va a tener que pagar más, es lo que he intentado que entienda, pero no lo he logrado desgraciadamente”.

Incluso Coronado habla sobre la espiritualidad de Ferro. “Yo espero que en el algún momento se dé cuenta que el camino de la buena voluntad siempre te va a traer mejores recompensas y mayores bendiciones”.

El juicio que va a iniciar Coronado es de sucesión testamentaria por los bienes del presentador argentino. Durante la entrevista para ‘Ventaneando’ también explicó la razón por la que no había llegado a esta instancia mucho antes: “No he tenido tiempo, he estado con el programa de radio, o mis hijos están en este momento en el Nacional de Pádel, ganando, es que han estado fuertes los entrenamientos, espero poder hacerlo pronto”.

