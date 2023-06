Shakira anunció la fecha de estreno de su nuevo tema musical junto a Manuel Turizo

La colombiana Shakira el pasado lunes compartió una publicación en la red social de la camarita donde le anunció a más de 87 millones de seguidores con los que cuenta, fue así como dio a conocer que el próximo 29 de junio estrenará ‘Copa Vacía’, tema musical que grabó con Manuel Turizo.

La cantante sorprendió con un cambio en su cabello color rosa claro, mientras que en la parte de abajo lució la cola de una sirena color azul metalizada. En la imagen se muestra a Manuel, quien parece que la está salvando de la situación en la que se encuentra envuelta.

“Hicimos una película. @manuelturizo ‘COPA VACÍA‘ llega este 29 DE JUNIO 8:00 PM EST”, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada.

“Aquí pensando que Piqué cambió una Sirena por una sardina”, “Reina de los siete mares y de mi corazón”, “Eres increíble y tu música y tu arte, no tiene comparación”, “Disney arrepintiéndose por colocar a la Ariel equivocada”, “Que no vengan ahora los de cristal que la Sirena no es colombiana ni tiene hijos, bla bla bla esta es la real y única sirena punto y final“, “Que @disney les manda a decir que olviden la última película de la sirenita que ahora si van a estrenar la que es que la otra fue un simulacro”, “Mana, pero como me haces esperar una semana? Bueno, por ti espero una eternidad”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Horarios del estreno

La madre de Milan y Sasha aprovechó sus redes sociales para anunciar los horarios en los que será estrenado, lo que se espera que sea que se convierta en otro éxito mundial.

Los Ángeles, 5:00 PM, México City, 6:00 PM, Barranquilla, 7:00 PM, New York 8:00 PM, Miami 8:00 PM, Buenos Aires, 9:00 PM, London, 1:00 AM, Lisbon 1:00 AM, Barcelona, 2:00 AM, París 2:00 AM, Beirut 3:00 AM, Manila 8:00 AM y Tokyo 9:00 AM, fueron algunos de los que mencionó en el post de la aplicación.

Sigue leyendo:

· Shakira asegura encontrarse en una de las mejores etapas de su vida, gracias a sus fans

· Shakira le deja sus hijos a Gerard Piqué y en minifalda se va a ver a Lewis Hamilton

· Gerard Piqué hará con Clara Chía lo que nunca hizo con Shakira: ¡Se van a casar!