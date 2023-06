Shakira asegura encontrarse en una de las mejores etapas de su vida, gracias a sus fans

En medio de los rumores de un romance con el piloto Lewis Hamilton, Shakira asegura encontrarse en una de las mejores etapas de su vida tanto en lo privado como en lo profesional y afirma que mucho de eso se lo debe a su familia y a sus fans.

En entrevista con el periódico Milenio, la colombiana señaló que el público femenino le ha dado una fuerza que no sabía que necesitaba y destacó la importancia que ha tenido el contar con testimonios de situaciones parecidas para saber que no está sola. “Me siento afortunada de contar con el apoyo y el cariño de los fans y también de las miles y miles de mujeres. Me siento arropada, con ellas me siento hermanda, comparto muchas cosas. Las mujeres estamos en un momento increíble y vital, es un momento histórico en el que jugamos un papel fundamental en la sociedad“, dijo Shakira.

Sin confirmar o negar su relación amorosa con el velocista, la intérprete de “Antología” aseguró que en este momento su mejor recompensa, a la par del éxito que ha logrado con sus últimas canciones, es la convivencia que ha logrado con sus hijos Milan y Sasha.

El juicio de Shakira ya tiene fecha

De acuerdo con fuentes jurídicas de Barcelona, el juicio está programado para iniciar el próximo 20 de noviembre y se prevé que tendrá una duración de doce sesiones y habrá 200 testigos; 100 de la abogacía del Estado, 30 de la Fiscalía y 70 de la defensa.

Asimismo, se sabe que la intérprete de “Te Felicito” únicamente tendría que asistir en dos ocasiones: la primera es en la sesión en la que se necesite su declaración, mientras que la segunda es en la última jornada para que pueda dar su alegato final.

Por último, se informa que el juez que llevará el caso ha planteado la posibilidad de que se reduzca el número de testigos con la finalidad de agilizar el juicio de Shakira, lo cual está siendo minuciosamente analizado por los miembros de la corte.

Sigue Leyendo más de Shakira aquí:

· Gerard Piqué hará con Clara Chía lo que nunca hizo con Shakira: ¡Se van a casar!

· Shakira dice que en los inicios de su relación con Gerard Piqué, éste era un ‘loquito’

· Premios Juventud se pondrá reñido: Shakira, Rosalía y Maluma están entre los máximos nominados