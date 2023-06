Federica Quijano, cantante del grupo Kabah, confirma que su padre vive en un hospital psiquiátrico

Detrás de la exitosa carrera artística que llegó a tener Federica Quijano Tapía como integrante del grupo musical Kabah, se esconde una historia trágica que la marcó de por vida.

La mujer que saltó a la fama en la década de los 90s por interpretar junto a otros cuatro de sus compañeros el tema “La Calle de las Sirenas”, creció llevando silenciosamente la profunda pena de haber sido abandonada por su madre luego de que ésta, tras haberse casado por segunda ocasión, la dejó a ella y a sus hermanos bajo la supervisión de un padre ausente y mentalmente enfermo.

Durante una entrevista concedida al programa de televisión “Ventaneando”, Federica Quijano abrió su corazón por primera ocasión para abordar el doloroso secreto que ha venido arrastrando gran parte de su vida.

“Son temas familiares, fuertes y dolorosos. Mi papá nunca estuvo, no lo puedo juzgar tampoco, porque cuando era chiquito su mamá se suicidó frente a él. Supongo que eso no habrá sido nada fácil. Sin embargo, nosotros como hijos, no tenemos la culpa. Él era psicoanalista, se fue a estudiar en vez de aceptar las fábricas que le dejó mi abuelo. Se dedicó a investigar ¿por qué se quitó la vida su mamá?”, expresó.

Asimismo, la cantante describió lo que le significó crecer al lado de un padre a quien simplemente no conocía como debía, y lo duro de darse cuenta cómo él no estaba interesado en guiar a los hijos que trajo al mundo.

“Nos vamos a vivir con este papá al que no conocíamos al 100%. Rentó una casa para que nos fuéramos con él y se le olvidaba que existíamos, entonces nos dejaba solos a los tres, sin comida, sin nada”, indicó.

Con el transcurso de los años se invirtieron los papeles y a ella le tocó cuidar de su progenitor, así que le rentó un departamento donde pudiera estar cómodo, pero debido a sus problemas mentales continuamente se salía a la calle y se perdía, por lo cual no hubo más remedio que enviarlo a un hospital psiquiátrico donde el hombre terminó por dejar de hablar.

“Me mandaban fotos del hospital en donde él solito se arrancaba el suero y se salía a la calle”, concluyó.

También te puede interesar: