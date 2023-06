Jack Grealish no se arrepiente de su celebración por la Champions League: “Así soy cuando salgo de fiesta”

Hace un par de semanas el Manchester City se consagró campeón de la Champions League y durante la celebración del equipo el jugador Jack Grealish se le pudo notar particularmente emocionado, pues admitió que estuvo tres días seguidos celebrando.

Algunos medios lo criticaron por su euforia al celebrar y por la gran cantidad de alcohol que se le vio tomando durante los festejos. El británico admitió recientemente para la cadena TalkSports que fue el mejor fin de semana de su vida y que no se arrepiente de su celebración.

“No me arrepiento, así soy cuando salgo de fiesta. Hemos ganado el Triplete y es algo que nunca volverá a suceder”, explicó el atacante del cuadro inglés.

Grealish además confesó que no fue el único que festejó de esa manera en el equipo. “Fui y lo disfruté, y no fui el único. Creo que muchas veces verás a todos grabándome, pero podría mostrarte cosas en las que otras personas hicieron lo mismo. Todos lo pasamos bien, otros se divirtieron donde las cámaras no estaban, yo me divertí porque tuve la temporada más exitosa de mi vida”.

Jack Grealish / Getty Images

El jugador de 27 años se consideró sincero con respecto a la celebración, además resaltó el gran año que tuvo el cual lo motivó aún más a celebrar de esa manera.

“He estado en una Copa del Mundo, he ganado tres trofeos y luego volveré a entrenar en cuatro semanas más o menos, ¿por qué no divertirme?. Nunca mentiría y diría ‘No bebo y no salgo de fiesta’, porque lo hago. Otros vendrán aquí y te dirán ‘Yo no hago esto, yo no hago aquello’ cuando lo hacen. Soy sincero. Estoy viviendo mi sueño de jugar en el mejor club del mundo”, cerró.

Grealish llegó al manchester City en el verano de 2021 proveniente del Aston Villa por $128 millones de dólares. Esta temporada además del triplete, en lo individual jugó 50 partidos en los que anotó 5 goles y repartió 11 asistencias.

