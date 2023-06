Neymar tomó sus redes sociales para disculparse por supuesta infidelidad hacia su pareja Bruna Biancardi

El extremo brasileño Neymar Jr. se encuentra en medio de una nueva polémica y no precisamente gracias al fútbol. En esta ocasión se obligado a pedir disculpas públicas en sus redes sociales por una supuesta infidelidad que habría tenido hacia su actual pareja, Bruna Biancardi.

A través de una publicación realizada en Instagram, Neymar quiso disculparse con Biancardi por los rumores de infidelidad que se han presentado en medios de comunicación las últimas horas y especialmente por la exposición que ha recibido.

Sin embargo, aunque en ningún momento aseguró que le fue infiel el mensaje fue publicado una semana después de que la brasileña influente Fernanda Campos diera a entender que tuvo una aventura con Neymar hace pocos días.

“Percibí cuánto fuiste expuesta, cuánto sufriste con todo esto y cuánto quieres estar a mi lado. Y yo a tu lado. Me equivoqué. Me equivoqué con ustedes”, afirmó el delantero.

Además, el atacante del PSG decidió “justificar lo injustificable” de forma pública por considerar que “si un asunto privado se convirtió en público, la petición de perdón también tiene que ser pública”.

Por último Neymar Jr. se refirió a que no sabe si luego de disculpa seguirán juntos pero espera poder seguir intentándolo.

“No me imagino sin ti. No sé si lo nuestro resultará, pero hoy eres la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé vencerá y nuestro amor uno por el otro nos fortalecerá”, concluyó.

Neymar y Bruna ya tienen varios años juntos y actualmente esperan su primer hijo juntos, tras cinco meses de embarazo.

