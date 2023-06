Biden se burla de los propietarios de armas y dice que necesitarán un F-16 para enfrentarse al gobierno

El presidente estadounidense Joe Biden se burló de los propietarios de armas del país y dijo que necesitarán F-16 para luchar contra la tiranía del gobierno.

Biden también ridiculizó una famosa cita a favor de la libertad de Thomas Jefferson, a quien se acredita como el autor principal de la Declaración de Independencia.

“Tenemos que cambiar”, dijo Biden sobre la violencia armada durante un evento privado de recaudación de fondos en California, según informó la cadena Fox News.

“Hay muchas cosas que podemos cambiar, porque el pueblo estadounidense en general está de acuerdo en que no se necesita un arma de guerra”, dijo Biden.

“Soy un tipo de la Segunda Enmienda. Lo enseñé durante cuatro años, seis años en la facultad de derecho. ¿Y adivina qué? No dice que puedas tener cualquier arma que quieras. Dice que hay ciertas armas que simplemente no puedes poseer”, agregó.

“No puedes tener un cañón. No puedes tener una ametralladora… lo digo en serio”, dijo el mandatario.

“Sabes, amo a estos tipos que dicen que la Segunda Enmienda es, ya sabes, el árbol de la libertad, es agua con la sangre de los patriotas. Bueno, si [usted] quiere hacer eso, quiere trabajar contra el gobierno, necesita un F-16. Necesitas algo más que un AR-15”, agregó.

El año pasado, Biden dijo que su esfuerzo por el control de armas “no viola los derechos de la Segunda Enmienda de nadie”, y agregó que “ninguna enmienda es absoluta”.

“Hoy tengo conmigo al fiscal general de los Estados Unidos y elaboramos una estrategia integral para combatir los delitos con armas de fuego en ciudades como Nueva York, Filadelfia, Atlanta y muchas otras ciudades, San Francisco”, dijo Biden.

“Primero, queremos tomar medidas enérgicas contra el flujo de armas de fuego utilizadas para cometer actos de violencia. Eso incluye enfrentarse y acabar con los traficantes de armas deshonestos. Se trata de hacer verificaciones de antecedentes, así como vender directamente, asegurándose de que las personas a las que no se les permite tener un arma no la obtengan en primer lugar”.

Biden repitió que “esto no viola el derecho de la Segunda Enmienda de nadie. No hay violación del derecho de la Segunda Enmienda. No hay enmienda que sea absoluta”, continuó Biden.

Sigue leyendo:

· Estados Unidos ha superado los 200 tiroteos masivos en 2023, según datos de Gun Violence Archive

· Casa Blanca critica la nueva ley de armas de Florida firmada por Ron DeSantis

· Prohibir las armas de asalto, sigue siendo una de las principales exigencias de Joe Biden ante el Congreso tras tiroteo en Nashville