Mexicana residente en NY que viajó en submarino por los restos del Titanic: “Estás ante la misericordia del agua”

Una residente de Long Island, Nueva York, de origen mexicano fue una de las tripulantes del submarino de OceanGate Expeditions que viaja a los restos del Titanic en el Océano Atlántico en una travesía el año pasado.

En entrevista con Newsday, Rojas manifestó que visitar los restos del Titanic era su sueño.

El primer contacto de la hispana con las profundidades marinas fue a través de su padre, quien era instructor de buceo.

Aparte de la zona donde yace el Titanic, la exploradora ha buceado en México, Florida e islas del Caribe como Bahamas.

“La historia del Titanic como que me empujó. El hecho de que no había sido hallado, que estaba perdido. Fue una tragedia que cambió la historia estadounidense”, declaró Rojas en la entrevista con el medio estadounidense en abril del año pasado.

“Yo sabía que si no iba a ser científica, iba a buscar la manera de ir en una expedición. Así que empecé a ahorrar mi dinero, organizar mi equipaje y tomar las decisiones que tenía que tomar. Yo sabía que lo íbamos a lograr en algún momento. No sabía cuándo, pero sabía que iba a pasar”, añadió.

“Es difícil llegar ahí, no es fácil. No es un crucero. No es rentar un bote e irte a pescar. Toma mucho trabajo y esfuerzo. Estás ante la misericordia del agua”, describió la aventurera.

“Poder lograr algo como eso es realmente es increíble. Sigue siendo increíble”, puntualizó Rojas sobre su experiencia.

La del 2022 fue el segundo viaje de este tipo de la compañía aeronáutica con sede en el estado de Washington. La primera inmersión fue en el 2021 tras la presentación de la embarcación en el 2018.

Por fortuna, la travesía en la que participó la exploradora transcurrió sin contratiempos ni incidentes que lamentar.

Ese no es el caso de la más reciente expedición.

Los cinco tripulantes del sumergible permanecen desaparecidos desde el jueves luego de que perdieran contacto con el exterior una hora y 45 minutos después de la inmersión.

Las autoridades canadienses y estadounidenses, cuyo centro de mando ubica en Cape Cod, Massachusetts, continúan la búsqueda desesperada de los viajeros.

Expertos navales tratan de identificar el origen de los sonidos detectados durante los pasados dos días. Sin embargo, al momento no hay certeza de que se trate del sumergible

Este jueves en la mañana se completarían las 96 horas estimadas de oxígeno artificial con el que cuenta la embarcación.

