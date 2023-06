El galés Gareth Bale aconseja a Lionel Messi sobre la MLS: “Aceptan la derrota mejor”

El exfutbolista galés Gareth Bale le envió un pequeño consejo al argentino Lionel Messi, quien se unirá al Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) para la próxima temporada. El delantero que defendió los colores de Los Angeles FC en 2022 ofreció estas declaraciones a medio británicos asegurando que “no hay consecuencias si pierdes” en un partido de la MLS.

“Es mucho más tranquila. Si pierdes en el Real Madrid, te crucifican, te vas a casa y no eres feliz. En cambio en la MLS, aceptan más una derrota. No hay consecuencias si pierdes y no puedes ser relegado (…) Se celebran todas las victorias como si hubieran ganado el campeonato”.”, declaró Bale al medio BT Sport.

“Pierdes un partido y piensas en el siguiente. Aceptan la derrota mejor y cada victoria la celebran como si fuese una Champions. Yo lo disfruté mucho”, agregó el exdelantero del Real Madrid.

“Hay cosas como los viajes largos, la humedad… pero creo que Messi disfrutará esta etapa allí. Y es genial para la MLS y para Estados Unidos, y con el Mundial próximo, creo que el fútbol crecerá mucho más”, finalizó el galés que con apenas 33 años decidió ponerle fin a su carrera de futbolista profesional.

El campeón del mundo, que cumplirá 36 años este sábado, iniciará la recta final de su carrera en un fútbol en desarrollo como lo es el estadounidense, luego de unas pasantías de dos años en el fútbol francés a donde llegó en 2021 tras haberlo ganado todo con el FC Barcelona en una relación que duró más de 15 años.

Gareth Bale aconseja a Messi desde la experiencia ya que firmó con Los Angeles FC con la intención de llegar a tono al Mundial de Qatar luego de finalizar su tiempo en el Real Madrid.

