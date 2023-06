Ludwika Paleta se encuentra en África conviviendo con gorilas y cumpliendo un sueño

Desde hace un par de semanas Ludwika Paleta se encuentra en África, cumpliendo así el sueño que tenía de conocer el continente, y tras estar compartiendo en redes sociales fotos y videos de los lugares que visita, su publicación más reciente es algo sumamente especial.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz reveló que tuvo la oportunidad de ver una familia de gorilas de cerca y confesó que, aunque al inicio se espantó bastante, asegura que fue algo increíble de experimentar en carne propia.

“Otro sueño cumplido. Caminamos una hora para encontrar a una familia de gorilas que viven en la sierra. Ahí se ve cómo nos recibe el macho espalda plateada, nos asustamos mucho ya que fue algo así como “Ya sé que están aquí, cuidado con mi familia, el jefe soy yo”. Es muy conmovedor el poder estar tan cerca de ellos y poder verlos en el lugar donde viven”, escribió Ludwika al pie de una serie de cortos.

En los videos primero se puede apreciar al líder de la manada un tanto molesto por la invasión a sus tierras, pero después se observa ya mucho más relajado e incluso se le ve jugando con las crías más pequeñas y protegerlas del grupo de turistas.

Ludwika Paleta: la maternidad y el trabajo

Hace 20 años Ludwika Paleta vivió uno de los momentos más bellos al convertirse en madre; sin embargo, confiesa que con ello tuvo que despedirse de todos sus proyectos profesionales por tiempo indefinido.

En entrevista con el programa “Mi Vida”, la actriz reveló que fue ella misma quien tomó la decisión de poner en pausa su carrera artística para poder dedicarse por completo a Nicolás, pero cuando quiso regresar a trabajar ya no pudo.

“Cuando me embaracé me quitaron la exclusividad en Televisa y cuando nació Nicolás no tenía trabajo, no sabía ni siquiera si iba a volver a la televisión. Esa fue la situación que más me pegó, porque si no me hubiera embarazado de seguro me habría metido a castings o ido a Los Ángeles a buscar suerte”, dijo Ludwika.

Asimismo, la polaca afirmó que pese a la incertidumbre que vivió en lo laboral, nunca se arrepintió de la decisión que tomó, pues la relación con su hijo se ha vuelto cada vez más estrecha y el joven ya ha comenzado a trazar su propio camino.

