Santa Fe Klan le cantó al oído a una ancianita presente en uno de sus conciertos

La bipolaridad del cantante Ángel Jair Quezada Jasso, a quien popularmente sus fans conocen como Santa Fe Klan, continúa desconcertando tanto a sus fans como a sus detractores.

Hace unos meses, el programa de televisión “Sale el Sol” reveló que presuntamente el cantante guanajuatense había agredido a uno de sus fans quien se le había acercado para solicitarle una fotografía.

Los hechos se registraron en Guadalajara, Jalisco, durante la madrugada del 3 de marzo.

De acuerdo con el testimonio de joven agredido —quien aseguró llamarse Fernando—, Santa Fe Klan le gritó algunos con algunos insultos homofóbicos y acto seguido le lanzó un puñetazo al cual le siguió otro, pero esta vez a cargo de una mujer que acompañaba al guanajuatense.

Sin embargo, la presunta víctima en lugar de denunciar a su agresor aparentemente prefirió llegar a un acuerdo que le significó cierto beneficio.

Lo extraordinario del asunto es que recientemente, durante un concierto que el rapero ofreció en Seattle, Washington, a sus fans les vendió una imagen completamente opuesta a la agresiva que suele proyectar hasta en sus sesiones fotográficas ante los medios informativos.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, Santa Fe Klan detectó que en las filas cercanas al escenario había una viejecita aplaudiendo, cantando y hasta bailando.

Dicha escena presuntamente lo cautivó de tal manera que decidió acercarse hasta la mujer y con micrófono en mano le cantó al oído mientras no dejaba de abrazarla.

Posteriormente, le dijo “Ánimo jefa, échele ganas, puro Guanajuato”.

De ahí en adelante continuó con su presentación mientras que el público no dejaba de aplaudirle por el acto de ternura realizado.

Quizá la explicación que mejor se ajusta al inusual momento es la emitida por uno de los fans del artista urbano quien, en redes sociales, menciona que la abuelita le recordó a alguien cercano y entones se dejó llevar por el sentimiento, lo cual no sería nada extraño, pues hace unos días también declaró que trataría de no fumar marihuana frente a los niños, pues no deseaba que su hijo tuviera una mala imagen sobre su padre, otro indicio de lo sensible que puede estar el guanajuatense.

