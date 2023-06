Toñita reconoce que su padre la desheredó y desde entonces dejó de hablarle

La cantante Antonia Salazar Zamora, popularmente conocida como Tonita, atraviesa por un momento complicado al estar distancia de su padre.

Durante una entrevista concedida al programa de televisión “De Primera Mano”, la intérprete veracruzana reveló que, aun cuando su progenitor prefirió vivir al lado de su amante y olvidarse de su familia, ella no le guarda rencor.

“La situación es delicada. En estos momentos no me hablo con mi papá, pero no porque así lo quiera. A mi papá no tengo nada que perdonarle, porque al final de cuentas es mi padre y lo amo. No tengo rencor, no tengo coraje. Se quedó solo porque así lo quiso. Tomó decisiones muy equivocadas, prefirió a una amante y no a su familia”, señaló.

De acuerdo con la exintegrante de la primera generación del reality show “La Academia”, en su pueblo natal a ella la califican como la causante del problema con su padre.

“En el pueblo, Tantoyuca, se piensa que una es la mala del cuento. Puedo decir que uno no abre la boca para precisamente evitar causar daño. Simplemente el consejo que siempre les doy: ‘hay que alejarse de las personas que te causan daño, sea tu papá, sea tu mamá, sea tu familia, tus amigas de vida, o tu familia de sangre, hay que alejarse’“, dijo.

Para Toñita lo más triste para ella fue cuando su progenitor Salvador Salazar le informó que la desheredaría al mismo tiempo en que le solicitó quitarse su apellido.

“En mi caso, no necesito un apellido. Todos saben que me llamo Antonia Salazar, y para esto tengo mucha madre. Me conocen como Toñita. Creo que, como hija, los errores de mi papá no los debo de juzgar. Simplemente me alejé porque es más saludable para mí”, enfatizó.

En medio de su crisis familiar, la veracruzana también enfrenta un proceso legal entablado en contra suya por parte de Miriam Montemayor, quien fue su excompañera en “La Academia”. No obstante, confía en salir avante.

“Soy de las personas que me puedo caer, voy a estar destruida un rato, pero me voy a levantar más fuerte. Eso es lo bueno que tengo. Así me zarandeen, me mientan y digan lo peor de mí, siempre salgó avante gracias a Dios”, indicó.

