Seis famosos más han sido confirmados para “Los 50” de Telemundo, entre ellos está Dania Méndez y Sebastián Caicedo

Dania Méndez, Yulianna Peniche, Jessica Coch, Lamba García, Sebastián Caicedo y Alan Slim son el segundo grupo de seis famosos que Telemundo confirma forman parte de “Los 50”, el reality que tendrá al público hispano frente a la pantalla del televisor, el cual dará inicio el próximo 18 de julio en el horario de las 7PM/6C.

“Los 50”, como ya hemos informado antes, es un programa en el que veremos a diferentes celebridades del mundo de la música, del cine y de la televisión realizando competencias tan físicas como mentales. Estos serán guiados por un león, cuya mente maestra está diseñada para complicar la estadía de sus participantes en una lujosa mansión alejada del mundo real.

Previo a este segundo anuncio, la cadena ya había confirmado a Manelyk González, Salvador Zerboni, Lorenzo Méndrez, Juan Vidal, Isabella Sierra y Thalí García como miembros de este selecto grupo de estrellas. Los rumores que se desataron alrededor de este show han venido a confirmarse con la presencia de Dania y Mane, dos consentidas de la televisión mexicana.

Ahora resta esperar si con el paso de los días se van confirmando a otros famosos como Rey Grupero y Nicole Chávez, quienes como Dania formaron parte de La Casa de los Famosos 3.

El éxito y la pasión detrás de los reality shows

En la actualidad hay muchos programas de tele-realidad que son muy exitosos en el gusto y la apreciación del público. Con el paso de los años lo hemos visto reflejado en la popularidad que adquieren celebridades de hoy en día como Kim Kardashian, quien gracias a Keeping Up With the Kardashians, tanto ella como el resto de sus familiares son tan famosos como exitosos.

Muchos de estos programas son vistos como la plataforma que un artista desea o necesita para publicitarse y darse a conocer. Jimena Gallego, conductora de La Casa de los Famosos, lo dijo recientemente en Live publicado en Instagram, muchos de los que participan en estos programas sale con más trabajo y otros incluso ganan popularidad para sus emprendimientos personales.

Alicia Machado fue la ganadora de La Casa de los Famosos 1 y gracias a esta producción su carrera e imagen se vio revitalizada. Ivonne Montero también ha estado explotando su carrera como cantante y actualmente también participa es Master Chef de Televisión Azteca.

Es importante recordar que este formato de reality se conoció en México desde hace muchos años, cuando Televisa presentó Big Brother, cuyo éxito fue tal que incentivó a la televisora a lanzar su versión VIP y es ahí en donde se internacionalizaron personalidades como Galilea Montijo, Omar Chaparro, Eduardo Videgaray y Roxana Castellanos, quienes fueron ganadores en sus respectivas temporadas.

Poncho de Nigris, actual miembro de La Casa de los Famosos México, también entró en la industria del entretenimiento gracias a “Big Brother”. Actualmente Poncho también tiene una versión “casera” hecha para YouTube sobre su vida y la de su familia con su “Keeping Up con los De Nigris”.

