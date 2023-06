Claudia Álvarez: “Me fui a España a olvidar a mi ex”

Aunque hoy en día ha logrado consolidar una hermosa familia al lado de Billy Rovzar, Claudia Álvarez confiesa que hace algún tiempo sostuvo un romance que no terminó nada bien, pues se enteró de que él le era infiel.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, la actriz contó que al enterarse del engaño de su pareja de aquel entonces decidió emprender un viaje a España y tratar de olvidar el momento tan complicado que estaba viviendo a nivel personal.

“Yo tenía un novio con el que terminé porque me puso el cuerno. Por otra parte, para mí España es un país muy especial y que me gusta mucho, entonces cuando esto pasa la verdad me quise ir lo más lejos posible y ahí mi corazón se recuperó”, dijo Claudia.

Por último, la protagonista de la telenovela “Vencer El Pasado” contó que poco después de su viaje fue que conoció a quien actualmente es el amor de su vida y reveló que en ese entonces ninguno de los dos se atrevía a iniciar una conversación formal, pero que al final superaron el miedo y comenzaron a salir hasta que se volvieron pareja.

Claudia Álvarez cuenta cómo dejó de fumar

Aunque hoy en día tiene una vida muy sana, Claudia Álvarez reconoce que hace algunos años era todo lo contrario y que uno de sus vicios más grandes era el de fumar diariamente. Ahora, a más de una década de haberlo dejado, dice cómo tomó la decisión.

A través de un video en vivo transmitido en Instagram, la actriz señaló que nunca había pasado por su mente el abandonar el cigarrillo, pero tras una reunión con sus familiares comenzó a reflexionar sobre el daño que le estaba haciendo a su cuerpo.

“Era una comida con mis papás y mi hermana y yo tenía una cigarrera nueva que había comprado y que me encantaba. De repente vi que tenía dos cigarros prendidos al mismo tiempo y me entró la histeria. Yo no quería dejar de fumar, se los juro, pero me entró el pensamiento de decir “¿por qué me estoy creyendo inmortal?”. En ese momento rompí todos los cigarros que traía y le di mi cajita a mi hermana», dijo Claudia.

La futura mamá de gemelos también recordó que otro pensamiento fatalista que pasó por su mente fue ir a una consulta médica y que el doctor le dijera que tenía enfisema o alguna enfermedad pulmonar incurable y que ella se lamentara sabiendo que lo pudo haber evitado.

