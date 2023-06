Dj LeMahieu habla sobre el mal momento que atraviesa con los New York Yankees en las Grandes Ligas

El beisbolista de los New York Yankees, DJ LeMahieu, se ha convertido en los últimos años en uno de los mejores bateadores de la organización de las Grandes Ligas hasta llegar al punto de haber conquistado en dos oportunidades el título de bateo de la Major League Baseball (MLB); a pesar de esto su actuación en la zafra 2023 no ha sido la mejor de todas al ostentar un promedio de bateo de .228.

Actualmente el reconocido utility se ha mostrado inmerso en una gran frustración al no poder mostrar su característico poder con el madero; este hecho se vio reflejado el pasado jueves en el partido contra los Marineros de Seattle en el que LeMahieu sacó toda la frustración que tenía al arrojar su casco y guante en su locker con mucha rabia al no haber ayudado ofensivamente a los Yankees en esta aplastante derrota 10-2.

De acuerdo con la información suministrada por el periodista Bryan Hoch, el jugador de los ‘Bombarderos del Bronx’ le ofreció una entrevista en la que le indicó estar “más allá de la frustración” a este punto; asimismo le reveló que ha decidido modificar su swing para tener un mejor desempeño al momento de ingresar a la caja de bateo para intentar elevar sus posibilidades de conectar imparables.

“Es una de esas cosas en las que realmente nunca había pensado. Simplemente entraba a la caja de bateo y bateaba, así que realmente no pienso en esas cosas. No soy como un tipo mecánico o un bateador mecánico. Así que es solo como profundizar más en las cosas que me han hecho bueno, me han convertido en el bateador que soy”, expresó DJ LeMahieu en sus declaraciones.

Esta se ha convertido en la peor temporada en la carrera del ilustre pelotero, dejando un promedio de bateo de .228 producto de 53 imparables, 7 jonrones, 23 carreras impulsadas, 25 carreras anotadas y un total de 67 ponches a lo largo de la presente campaña de las Grandes Ligas.

