Una verdadera lucha en los Supermedianos: David Benavídez está organizando una pelea contra Jaime Munguía

El boxeador mexicano Jaime Munguía parece estar bastante dispuesto a enfrentarse a una gran cantidad de pugilistas en la categoría de los pesos Supermedianos luego de su sorpresiva victoria contra el ucraniano Sergyi Derevyanchenko,, a quien logró vencer luego de estar siendo superado en el reciente combate que disputaron hace unos días.

El nacido en Tijuana ha decidido que se enfrentará a los mejores peleadores aztecas de esta división para intentar convertirse en el mejor de todos sus compatriotas y así seguir extendiendo su legado en el deporte de los puños; esto resulta una estrategia bastante diferente a la de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien decidió no enfrentar a otros mexicanos a pesar de ser el actual poseedor de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

Una muestra de enfrentarse a los mejores se registró el pasado 10 de junio, cuando Munguía recibió una interesante videollamada de José Benavídez, padre del pugilista David Benavídez; el entrenador aprovechó la oportunidad para felicitarlo por su increíble combate y además lo retó a una pelea con su hijo a lo que Munguía se mostró bastante emocionado.

HOUSTON, TEXAS – JANUARY 26: Jaime Munguia celebrates his victory over Takeshi Inoue for the WBO Junior Middleweight championship at Toyota Center on January 26, 2019 in Houston, Texas. (Photo by Bob Levey/Getty Images)

Posterior a este reto el propio Munguía compartió en sus historias de Instagram una imagen en la que se encontraban ambos peleadores cara a cara y revelando cada uno de los records que ostentan; el hecho causó furor en sus aficionados al ser una forma de aceptar la pelea contra David.

“No vamos a pelear con Morrell. Ha estado saliendo mucha información diferente, que nosotros acordamos pelear. Yo no me he puesto de acuerdo en nada. Estoy tratando de que se den las grandes peleas. Queremos pelear contra Jaime Munguía. Él subió a las 168 libras y creo que sería una gran pelea. Dos nombres grandes, pero si no logramos la pelea con él, probablemente haríamos la pelea con Morrell”, dijo David Benavídez durante una entrevista ofrecida a Fight Hype para hablar sobre su posible combate contra David Morrell.

En caso de llevarse a cabo este combate los meses de octubre y noviembre serían los destinados para esta pelea; sin embargo, todavía queda que los promotores de ambos pugilistas lleven a cabo los diversos acuerdos pertinentes previos a subir al cuadrilátero.

