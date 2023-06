Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo, tiene claro su futuro: “No tengo dudas de que jugaré en Arabia Saudí”

El tenista español Carlos Alcaraz, que se coronó campeón en Queen’s este domingo, y recuperó el primer puesto de la clasificación mundial, aseguró que tiene claro su futuro.

Alcaraz confesó que no tiene dudas de que en el futuro jugará en Arabia Saudí, tras las informaciones que apuntan a que la ATP está en negociaciones con ese país para que invierta en el circuito.

Por otro lado, Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP World Tour, indicó que ha conversado con el Financial Timen, y que están negociando con el fondo de inversión saudí para desarrollar tanto infraestructuras como torneos en ese país.

“Tienen el poder para albergar muchos torneos, nunca he jugado un torneo oficial allí, pero vamos a ver cómo es en el futuro. No tengo dudas de que jugaré en Arabia Saudí en el futuro”, dijo Alcaraz.

Carlos Alcaraz se coronó campeón en The Queen’s Club. Foto: Luke Walker / Getty Images

En una entrevista con la agencia EFE, el español consideró que entre sus próximas metas está llevarse la corona en Wimbledon.

“La confianza se eleva. Ahora mismo tengo mucha más confianza que quizás al principio de semana. Es increíble poder llegar a Wimbledon como cabeza de serie número uno, pero a nivel de oportunidad de ganar, ser número uno o número dos, no cambia mucho”, comentó.

En relación a las molestias que sufre en el muslo, Alcaraz indicó que ya está en comunicación con sus especialistas, pero que continuará para lograr el próximo objetivo.

“He llamado al fisio, me lo han vendado, me lo han tratado por precaución, para que no vaya a más, pero no va a cambiar la preparación para esta semana. Vamos a seguir con los mismos entrenamientos, los mismos partidos de exhibición. Y a intentar estar al 100 % para mi primer partido en Wimbledon”, sentenció.

Con información de EFE.

