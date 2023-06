Clavadista mexicano sortea su carro para poder asistir al Mundial de Natación

El clavadista mexicano, Jahir Ocampo, informó en sus redes sociales que ha puesto en rifa su carro, marca Mercedes, para conseguir dinero y poder viajar al Mundial de Natación del 2023.

El atleta posteó un video en Instagram, en el que le pide el apoyo a sus seguidores para costear todo el viaje a Fukuoka, Japón, ante la falta de apoyo del gobierno mexicano.

Ocampo tiene el tiempo en contra, pues faltan unos 15 días para el inicio del Mundial de Natación, que se mantendrá hasta el 23 de julio.

El deportista de 33 años busca representar al país azteca en el evento mundial y lograr conseguir preseas, como ya lo hizo en 2013, cuando se alzó con la medalla de bronce.

La rifa la decidió luego que no quedara seleccionado en el grupo de Word Aquatics, que recibirá apoyo en voz del Comité de Estabilización de la Federación Mexicana de Natación.

“Como ya saben, en México los deportes acuáticos estamos viviendo momentos complicados, por lo cual no tengo el apoyo económico para poder llegar al campeonato del mundo, y es por eso que estoy aquí buscando apoyo. Se me acaba de ocurrir que para que no sea solo un apoyo y no recibas nada voy a rifar mi carro para el primer lugar”, comentó Ocampo.

“El segundo lugar se va a llevar un Apple Watch totalmente nuevo. Más de ocho mil pesos en productos deportivos, y el tercer lugar solo los ocho mil pesos en productos”, agregó.

La rifa tiene un límite de 333 número y cada boleto tendrá un costo de 2 mil pesos mexicanos.

