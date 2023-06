¿Ex de Feid en contra de Karol G? Nicole Betancourt aclara rumores tras supuestas indirectas

El viernes 16 de junio el mundo del entretenimiento quedó sorprendido con una nueva pareja sentimental que confirmó su romance en Miami, se trata de Karol G y Feid, quienes estaban tomados de la mano, y las imágenes rápidamente se viralizaron en las distintas plataformas.

Nicole Betancourt se ha visto envuelta en una polémica desde hace unos días, debido a que subió un video en TikTok, lo que muchos han considerado que podría ser una indirecta para la intérprete de ‘Mañana será bonito’, por lo que la han estado criticando demasiado.

A su vez, decidió enviar un mensaje debido a los constantes comentarios negativos que se han registrado en su contra. Por ello, aclaró lo que siente sobre su expareja sentimental.

“Yo con esa persona (Feid) terminé hace casi dos años y el único sentimiento que tengo hacia él es mucho amor y gratitud”, comenzó diciendo la joven en uno de los videos.

Betancourt no solamente dejó claro lo que estaba sucediendo con sus audiovisuales colgados en su perfil, y es que dijo lo que piensa sobre ‘La Bichota’, al tiempo que dejó claro que la respeta como persona y mujer que es, explicando que no tiene ningún tipo de resentimiento por la actual pareja de su ex.

“Hacia su nueva pareja (Karol G) lo único que puedo tener es mucha admiración de mujer a mujer“, añadió en el video, mientras que detalló que no pretende volver a hablar sobre este tema que algunos posiblemente han tomado, por otro lado.

“Les pido mucha más consciencia, prestarle más atención a lo importante, verificar la información antes de (hablar), no dejarse llevar por la gente que lo único que quiere causar es polémica o daño y difundir información falsa”, manifestó.

Sigue leyendo:

· Raúl González es fuertemente criticado por imitar a Peso Pluma en ‘Despierta América’

· Raúl González no lo pudo evitar y rompe en llanto en ‘Despierta América’ tras la pérdida de un ser querido

· Raúl González hace llorar a sus compañeros de ‘Despierta América’ tras dar detalles de su vida personal