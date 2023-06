Mujer dice que ganó $200 mil en la lotería gracias a que mantuvo una actitud positiva a pesar de sufrir tragedias

Shannon Overby había atravesado momentos muy difíciles en su vida últimamente. Desde perder miembros de la familia hasta lidiar con problemas de salud, la madre dijo que había intentado mantener una actitud positiva, lo cual le ayudó a superar los obstáculos, y según cuenta ella, también pegarle al gordo en la lotería.

Según informaron las autoridades de la Lotería de Educación de Carolina del Norte, Overby adquirió recientemente un billete raspadito del popular juego The Price is Right en la ciudad de Mayodan, Carolina del Norte.

Mayodan está a unos 110 al noroeste de la ciudad de Raleigh.

Cuando llegó a casa, Overby le dijo a su hijo totalmente confiada y mostrándole el boleto de lotería: “Voy a ganar esto”, dijo.

Luego raspó su boleto, que le costó solo $5 dólares, y reveló un premio de $200,000 dólares. “Casi me desmayé en mi cocina… luego simplemente abracé a mi hijo”.

Después de pagar los impuestos requeridos, Overby se llevó a casa $142,501 dólares.

“Quiero que la gente sepa que ser positivo cuando pases por desafíos y tribulaciones realmente te da una victoria al final. Sigue siendo positivo y todo mejorará”.

Overby dijo que planea usar su nueva fortuna para pagar su automóvil y ayudar a una funeraria local y un refugio de animales. Ella pondrá el resto del dinero en su cuenta de ahorros y otras inversiones.

“No podría haber una persona más agradecida por ganar esto. Probablemente he llorado todos los días desde que gané, definitivamente lágrimas de felicidad”.

