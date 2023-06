Zidane quiere volver: “Echo de menos la adrenalina de la alta competición”

El técnico y exjugador, Zinedine Zidane tiene el deseo de volver a dirigir pronto un equipo y sentir “la adrenalina de la alta competición”.

Durante una entrevista con la cadena TF1, el legendario francés aseguró que necesita regresar a las canchas, y está seguro que así será.

“Sin duda que echo de menos la adrenalina. Sin ella ves el fútbol de otra manera. La necesito. Hace ya un tiempo que no la tengo, pero volverá”, dijo.

El exentrenador del Real Madrid comentó que su pasión por el fútbol no se ha perdido, y destacó que le presta atención a los partidos de LaLiga, “que es abierta y tiene muchos equipos que juegan bien”.

En esta última temporada aseguró que las actuaciones de de Karim Benzema y Luka Modric lo hicieron “levantarse de la silla”, pues a su juicio, esos jugadores “que dan la impresión de que van a perder el balón pero siempre encuentran una salida”.

Zidane consideró “amable” que Jude Bellingham haya elegido el número 5 en el Real Madrid en homenaje a él. “Es un jugador importante, de futuro, que está listo para jugar en el Madrid. Espero que tenga una bonita carrera”, señaló.

El francés no dio ninguna pista sobre su futuro e incluso aseguró que no cierra la puerta a entrenar en Francia: “Yo sé lo que quiero y lo que no quiero. Me digo que si esta pausa está aquí es porque tenía que estar. Hay que aceptarlo y veremos más adelante. Pero espero volver a entrenar rápidamente”.

Zizou también se refirió a su compatriota Kylian Mbappé: “Espero que gane muchos Balones de Oro. Es un jugador fantástico para la selección francesa y para su club. Le sigo y le admiro”, afirmó.

Con información de EFE.

