Adolescente es disparado fatalmente en el cuello, colapsó tras tambalearse por una cuadra de una calle de Nueva York

Un joven que recibió un impacto de bala mortal en el cuello se tambaleó por una cuadra antes de colapsar en una calle del Lower East Side la madrugada del domingo, informaron las autoridades.

Los oficiales hallaron al adolescente de 18 años herido fatalmente al frente de una tienda de cigarrillos en Rivington Street cerca de Pitt St. cerca de las 12:50 de la madrugada, señaló el Departamento de Policía de Nueva York.

Los paramédicos lo trasladaron de urgencia al New York-Presbyterian Hospital Lower Manhattan, pero no pudo ser salvado. Hasta el momento no han revelado su identidad.

La víctima fue baleada cerca de la esquina Ridge y Rivington Streets y dejó rastros de sangre en el cemento y en los vehículos estacionados mientras caminaba hacia la tabaquería.

“Ese es mi auto”, expresó un hombre, refiriéndose a su sedán Honda plateado, que tenía una huella de una mano ensangrentada en el lado de atrás del pasajero. “Estamos en estado de shock. Todavía estamos procesando esto”.

Los funcionarios están buscando a dos sujetos que huyeron hacia el oeste por Rivington Street, pero hasta ahora no se han realizado detenciones, informó Daily News.

Un residente de la zona, que pidió el anonimato, indicó que había escuchado dos disparos sucesivos y fue a ver que era lo que había ocurrido.

“Bajé las escaleras y vi toda la acción. Muchos policías”, dijo. “Se estaban llevando la ambulancia”.

“Viví en este vecindario desde 2014. Siempre hay pequeñas cosas aquí y allá, pero esto está literalmente demasiado cerca de casa”, añadió el vecino. “Estoy muy triste de que sea alguien tan joven. Son cosas sin sentido”.

El tiroteo tuvo lugar aproximadamente a media milla de Orchard y Stanton Streets donde un hombre de 28 años fue disparado en la cabeza hace una semana.

El sospechoso, identificado como DaJuan Bradley, de 25 años, fue acusado de intento de homicidio y está encarcelado con una fianza de $100,000 dólares por el crimen del 18 de junio a las 3:00 de la madrugada.

El homicidio del domingo sería el segundo reportado en lo que va de 2023 en la comisaría 7, que cubre el Lower East Side, en comparación con dos del mismo período de 2022.

