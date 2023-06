“El dolor en el pecho era horrible, pensé que iba a morir”: Portero de la Juventus relató el susto que vivió en la Champions

El portero de la Juventus de Turín, Wojciech Szczesny, finalmente ha hablado de uno de los peores día de su vida, el 13 de abril de este año, cuando sintió un fuerte dolor en el pecho durante el juego entre su equipo y el Sporting de Portugal correspondiente a la Europa League, algo por lo que tuvo que pedir cambio.

Szczesny relató lo que vivió durante ese partido, sobre todo en el momento en el que el dolor se hizo más fuerte y sintió que iba a morir. Asimismo, recordó que llegó a comentarle a uno de sus compañeros lo que estaba ocurriendo.

“Daba miedo, realmente pensé que me iba a morir. Después de pasar el balón a un defensor, sentí que mi corazón iba a explotar. Le dije en un córner a (Arkadiusz) Milik que me encontraba mal, pero el balón ya estaba en juego”, empezó diciendo el polaco.

En ese sentido, reconoció que los doctores no han podido diagnosticar que fue lo que ocurrió, aunque el jugador tiene una teoría. “El dolor en el pecho era horrible, a día de hoy no sabemos qué es lo que pasó. Probablemente problemas de espalda o en la columna vertebral”, comentó.

Wojciech Szczesny tuvo que abandonar el partido entre la Juventus y Sporting de Portugal por un fuerte dolor en el pecho. Foto: Valerio Pennicino/Getty Images.

Por último, el portero de 33 años reconoció que se está acercando el momento de retirarse de la selección de Polonia, aunque dejó saber que cuando de que es el momento, hará que sea una sorpresa para los aficionados y sus allegados.

“Ya estoy jugando más de lo previsto. Dejaré cuando sienta que no estoy al 100% en el campo, quiero terminar en el alto nivel. No lo anunciaré, lo tendré como una sorpresa porque no quiero ninguna despedida”, sentenció.

El polaco tiene contrato vigente con la ‘Vecchia Signora’, equipo del que es capitán y uno de los referentes. Aunque no jugará la Champions League el próximo curso, espera ayudar al equipo a volver a lo más alto de la élite del fútbol.

