El FC Barcelona anunció el fichaje del alemán Ilkay Gündogan: “Era el Barça o nada”

El FC Barcelona anunció la primera incorporación grande de cara a la temporada 2023-2024. El alemán Ilkay Gundogan finalmente fue anunciado por el equipo catalán y firmó para dos temporadas más otra opcional.

El experimentado mediocampista llega proveniente del Manchester City inglés, equipo con el que levantó la copa de la Champions League como capitán luego de ganar la final ante el Inter de Milán, y donde también ganó la Premier League y la FA Cup. Según informó el club blaugrana en el comunicado oficial sobre el fichaje, el alemán de ascendencia turca tendrá una cláusula de rescisión de 400 millones de euros, unos $ 436 millones de dólares.

De esta manera el técnico Xavi Hernández empieza a armar un nuevo proyecto fortaleciendo un mediocampo que quedó parcialmente huérfano con la salida de Sergio Busquets. Gundogan tenía una oferta de renovación del City pero finalmente decidió jugar en La Liga.

El alemán de 32 años comenzó su carrera futbolística en su ciudad natal de Gelsenkirchen y posteriormente le reclutó el Bochum para desarrollar su fútbol base. Debutó en la Bundesliga con el Nuremberg pero se dio a conocer en el Borussia Dortmund, equipo con el que conquistó el título alemán en la temporada 2011-12 con Jurgen Klopp de entrenador.

Fue el primer fichaje de Pep Guardiola cuando llegó al City en 2016, y desde entonces logró conquistar cinco Premier League, entre otras competiciones. En su paso por el fútbol inglés, el alemán logró marcar 60 goles.

“Era el Barcelona o nada”

En una emotiva y extensa carta de despedida del Manchester City publicada en The Players Tribune, Gundogan aseguró que no había otra opción sobre la mesa para el cambio de equipo. “Si me iba a ir, solo había un club en el mundo donde tenía sentido ir. Era el Barcelona o nada. Desde que era un niño pequeño, soñaba con llevar esa camiseta algún día”, se lee en la carta.

“Confío en que me quedan algunos años más al más alto nivel, y solo quiero ayudar a que el Barcelona vuelva a estar donde se merece. Será un reencuentro con mi viejo amigo Lewa, y estoy emocionado de jugar con otro entrenador a quien admiro desde hace mucho tiempo. Cuando Xavi y yo hablamos sobre el proyecto, parecía tan natural. Veo tantas similitudes entre nosotros como personajes y en la forma en que vemos el juego”, escribió Gundogan en su carta de despedida.

