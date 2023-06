¿Karla Martínez regresa a ‘Despierta América’? Te lo contamos tras su repentina ausencia

La mexicana Karla Martínez es una de las presentadoras de ‘Despierta América‘. Sin embargo, se mantuvo ausente durante una semana y sus compañeros no mencionaron nada al respecto, lo que generó en la audiencia gran preocupación y varios comenzaron a pensar que podría tratarse de un presunto despido.

La conductora de televisión no mencionó nada en sus redes sociales, mientras que ella siguió compartiendo contenido en Instagram, causando mayor angustia tras no explicar lo que sucedía. No fue hasta el domingo por la noche cuando subió más de 15 publicaciones en la plataforma, y es que se encontraba de viaje en Portugal, y este lunes 26 de junio regresó al matutino de Univision.

A través del perfil de la aplicación de la camarita, en la cuenta de ‘Despierta América’ subieron un clip que dura más de tres minutos, y al saludar todos los conductores del espacio ahí se encontraba Martínez con un look mucho más fresco y un peinado que le favorece en su totalidad, porque sin duda le sentó bien su paso por Portugal.

Francisca estaba al lado de su compañera y la abrazó, al tiempo que le dio la bienvenida por su regreso al estudio, y Karla le respondió a la dominicana lo siguiente: “Qué rico, con baterías recargadas”.

La audiencia estaba preocupada

Hace pocos días el conductor argentino Javier Ceriani mencionó en ‘Chisme No Like’ que aparentemente el rating de ‘Despierta América’ se habría visto gravemente afectado, hecho que según generó el despido de uno de sus principales productores.

“Lo sacaron, a Víctor Santiago, porque en las últimas semanas el show ‘Despierta América’ ha tenido los índices más bajos de su historia y están preocupados por la productora general reclamándole qué va a hacer, pero es que anda viajando mucho”, dijo.

A su vez, algunos no descartaron la probabilidad de un despido debido al conocimiento de dicha información. Por ello, los internautas en las redes sociales explicaron algunas de sus incomodidades, debido a que Jomari Goyso también se mantiene ausente, aunque es por estar de vacaciones.

