Jomari Goyso es otro de los grandes ausentes en ‘Despierta América’

Hace algunos días el conductor Javier Ceriani comentó en ‘Chisme No Like’ que aparentemente el rating de ‘Despierta América’ se habría visto afectado, hecho que supuestamente generó el despido de uno de sus principales productores. Sin embargo, no sería lo único que ha ocurrido porque Karla Martínez lleva más de una semana sin asistir, aunque hubo otro presentador con el que pasó lo mismo, se trata de Jomari Goyso.

A su vez, el español cuenta con más de dos millones de seguidores en la red social de la camarita, hecho que llevó a muchos de sus fanáticos a consultar en la plataforma lo que estaba sucediendo con él, debido a que el pasado viernes no estuvo presente en el matutino de Univision.

A pesar de que no estuvo con sus otros compañeros, no sería por nada malo, y es que se encuentra en República Dominicana disfrutando junto a sus familiares. Por ello, ha ido compartiendo contenido en su perfil de Instagram.

“Estos aires dominicanos me sientan bien (las fotos las aprobó mi madre… ¡Tenía una ESPECTACULAR, pero mi madre no le gustó….) BRILLEN!! ¡Feliz sábado!!”, fue el mensaje que acompañó el video que subió.

Los seguidores de la red social de la camarita se tomaron unos segundos de su tiempo para comentarle algunas publicaciones de lo que ha sido su viaje y los días soleado que ha estado compartiendo, así como consideraron que era necesario darse un respiro.

“Sigue grabando videos con esa linda familia que tienes, nos diviertes mucho”, “Dominicana es un lugar espectacular para vacacionar”, “Esa felicidad no se compra con nada”, “Disfruta que te lo mereces”, “Qué guapo”, “Las madres siempre tienen la razón”, “Y nosotros aquí con un calor que no aguantamos”, “Belleza pura”, “Estás muy bello”, “Me encanta como eres, muy lindo ser humano”, “Eres mucho con demasiado, me encanta esa complicidad que ustedes tienen como familia”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

